  • Новость часаСтармер и Шольц отвергли российскую позицию по урегулированию на Украине
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    Новая политика США сказалась на действиях НАТО в Балтийском море
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    Лавров назвал Зеленского «чистым нацистом» и предателем еврейского народа
    Стала известна причина стрельбы в ТРК в Мытищах
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    WP: Европа обеспокоена возможным выводом американских войск
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Трамп закатал Зеленского в ковер

    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

    29 комментариев
    Антон Беликов Антон Беликов В Белом доме умер ничтожный актер

    Американцы показали на весь мир шоу, на котором заезжему провинциальному комедианту указали на его реальное место в пищевой цепочке.

    13 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Европейский Рейх будет воевать без поддержки Вашингтона

    Хитрый Трамп, спровоцировав Зеленского на истерику, технично уходит из украинской истории. Зеленскому американцы помогать более не будут, как и Украине в целом.

    20 комментариев
    2 марта 2025, 22:17 • Новости дня

    Канада ввела новые санкции против России

    Трюдо объявил о новых санкциях Канады против России

    Tекст: Антон Антонов

    Оттава расширила антироссийские санкционные списки, в них внесли в том числе ряд «военизированных организаций», сообщил глава правительства Канады Джастин Трюдо.

    «Премьер-министр объявил о новых санкциях против десяти физических лиц и 21 организации», – приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы Трюдо по итогам саммита по Украине в Лондоне.

    Санкции введены, в частности, против «военизированных организаций и их лидеров». Указывается, что всего в антироссийских санкционных списках уже свыше 3 тыс. физлиц и организаций.

    В конце февраля США продлили срок действия связанных с ситуацией на Украине санкций против России еще на год, включая рестрикции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах. ЕС также ввел новый, 16-й, санкционный пакет.

    2 марта 2025, 18:01 • Новости дня
    Уолтц обозначил требования США к президенту Украины
    Уолтц обозначил требования США к президенту Украины
    @ Annabelle Gordon/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Соединенные Штаты заинтересованы в украинском лидере, способном вести переговоры как с Вашингтоном, так и с Москвой, что является важным условием урегулирования конфликта в стране, заявил в интервью телеканалу CNN помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

    США хотят видеть на Украине лидера, способного к эффективным переговорам с Вашингтоном и Москвой, сообщает ТАСС. Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью CNN выразил озабоченность тем, что действующий президент Украины Владимир Зеленский может не соответствовать этим требованиям.

    Уолтц подчеркнул, что Соединенные Штаты нуждаются в лидере, который способен вести дела с обеими сторонами, и отметил, что если личные или политические мотивы Зеленского будут препятствовать достижению мира, это станет серьезной проблемой для США.

    «Нам нужен лидер, который может вести дела с нами, в какой-то момент вести дела с россиянами, и если станет ясно, что личные или политические мотивы Зеленского не соответствуют цели прекращения боев в его стране, то, я думаю, у нас будет настоящая проблема», – заявил Уолтц в ответ на вопрос ведущей о том, хочет ли президент США Дональд Трамп отставки Зеленского.

    По мнению Уолтца, для урегулирования конфликта на Украине необходимо иметь партнера, который будет открыт для диалога и сможет принимать взвешенные решения как в отношениях с США, так и с Россией.

    Ранее американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск обвинил Зеленского в бесчеловечности из-за отказа президента Украины заключить мирное соглашение.

    В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский стал предателем еврейского народа и превратился в «нациста», изменив свою политическую линию. Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации президента США возмущены высказываниями Зеленского в адрес президента США, что усиливает конфликт между Вашингтоном и Киевом.

    Коментарии (24)
    2 марта 2025, 00:19 • Новости дня
    США решили добиться от Зеленского публичных извинений за перепалку в Белом доме

    Bloomberg: Администрация Трампа хочет публичных извинений от Зеленского за перепалку

    США решили добиться от Зеленского публичных извинений за перепалку в Белом доме
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация президента США Дональда Трампа намерена добиться публичных извинений от Владимира Зеленского за инцидент в Белом доме, где конфликт привел к отмене сделки по редкоземельным металлам.

    Как сообщает агентство Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа требует, чтобы Владимир Зеленский принес публичные извинения после перепалки, произошедшей на их встрече в Белом доме. Инцидент произошел в ближайшую пятницу, когда Зеленский и Трамп встретились в Вашингтоне.

    По данным Fox News, встреча превратилась в конфликт, после чего Трамп якобы «вышвырнул» украинского президента, почувствовав неуважение с его стороны. В результате напряженности стороны решили отменить подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной, которая должна была состояться в рамках этого визита.

    В частных беседах администрация США дала понять, что они ожидают публичных извинений от Зеленского для восстановления дипломатических отношений. Ранее государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CNN также подчеркнул необходимость извинений со стороны Зеленского, чтобы сгладить ситуацию, возникшую после встречи с Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск предлагал остановить конфликт на Украине во время встречи в Вашингтоне, в то время как Владимир Зеленский стремился получить больше финансирования.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления» и заявил, что Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что Зеленский предстал в Белом доме как «голый король», и подчеркнула, что многие боялись говорить об этом открыто.

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    2 марта 2025, 16:10 • Видео
    Ким готовит ядерный удар

    Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

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    2 марта 2025, 12:52 • Новости дня
    Сальдо сообщил о благоприятной обстановке для освобождения Херсона

    Сальдо заявил о благоприятной ситуации для освобождения Херсона и правобережья

    Сальдо сообщил о благоприятной обстановке для освобождения Херсона
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о благоприятной военно-политической обстановке для освобождения Херсона и правобережья, подчеркнув важность этой операции.

    Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, заявил в своем Telegram-канале, что текущая военно-политическая ситуация способствует освобождению города Херсона и правобережья Херсонской области, сообщает ТАСС. Он отметил, что «осталось одно, самое важное: вновь освободить Херсон и все правобережье», добавив, что задача предстоит сложная, но выразил уверенность в ее успешном решении.

    Сальдо также напомнил о событиях 2 марта 2022 года, когда российская армия уже освобождала Херсон, сравнив это событие с чудом для многих жителей города. Он подчеркнул, что для Северного Причерноморья начался новый исторический период интеграции в состав России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Херсоне, контролируемом Вооруженными силами Украины, произошли серии взрывов, в результате которых Вооруженные силы Украины потеряли один из пунктов дислокации. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины усилили атаки на Херсонскую область на фоне переговоров США и России.

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    2 марта 2025, 09:13 • Новости дня
    Авиаудар ВС России уничтожил технику и солдат ВСУ в Зеленом Гае

    Российские войска уничтожили более 10 танков и БМП, около 40 солдат в Зеленом Гае

    Авиаудар ВС России уничтожил технику и солдат ВСУ в Зеленом Гае
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы нанесли авиаудар по позициям ВСУ в Зеленом Гае, уничтожив более 10 единиц бронетехники западного производства и около 40 противников, что значительно ослабило украинские подразделения в этом районе.

    Как сообщает ТАСС, российские войска нанесли авиаудар по позициям ВСУ в населенном пункте Зеленый Гай, находящемся на границе ДНР и Днепропетровской области. Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что в результате удара были уничтожены более десяти единиц бронетехники, в том числе западного производства, а также около 40 украинских военнослужащих.

    Рогов уточнил, что удар пришелся по 127-й бригаде ВСУ из Харькова, расположенной в Зеленом Гае. Были уничтожены танки, БМП Bradley, артиллерийская установка Caesar и бронемашины. Также поражены два склада боеприпасов, включая снаряды для артиллерийских систем M777.

    По мнению Рогова, такие действия ослабят украинские подразделения на линии соприкосновения, где сходятся границы ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили ВСУ из Бурлацкого в результате наступательной операции. Российские военные начали убирать «зубы дракона» ВСУ на границе с Днепропетровской областью. ВСУ не успели укрепить границу с Днепропетровской областью, что привело к успешному продвижению российских войск.

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    2 марта 2025, 09:56 • Новости дня
    Бастрыкин: Европейские политики должны ответить за гибель россиян от атак ВСУ

    Бастрыкин заявил о необходимости привлечь европейских политиков к ответственности за атаки ВСУ

    Бастрыкин: Европейские политики должны ответить за гибель россиян от атак ВСУ
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости привлечь европейских политиков к ответственности за поставки оружия Украине, которые привели к гибели мирных граждан России.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС заявил, что ответственность за гибель мирных граждан России в результате атак Вооруженных сил Украины должны нести также и европейские политики. Бастрыкин указал на то, что европейские страны поставляют оружие Украине, что, по его мнению, делает их ответственными за потери среди российского мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил об атаках, совершенных Украиной на 34 российских региона в ходе специальной военной операции. Украинский беспилотник убил женщину с ребенком в машине скорой помощи в Херсонской области. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в Мюнхене заявила, что мирные жители России якобы не погибают в результате украинского конфликта.


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    2 марта 2025, 01:03 • Новости дня
    Карлсон призвал выдвинуть обвинения Зеленскому в серьезных преступлениях

    Американский журналист Карлсон выступил с призывом обвинить Зеленского в преступлениях

    Американский журналист Такер Карлсон настоял на необходимости начать обвинять Владимира Зеленского и киевские власти в многочисленных преступлениях, совершенных при покровительстве Запада.

    Как сообщает ТАСС, журналист Такер Карлсон выразил мнение, что Владимира Зеленского и киевские власти необходимо уже сейчас начать обвинять в серьезных преступлениях, совершенных при негласной поддержке западных стран.

    Карлсон отметил, что сенатор Линдси Грэм, ранее поддерживавший Киев, призвал Зеленского уйти в отставку после его конфликта с Дональдом Трампом. Это изменение в позиции сенатора Карлсон связывает с возможным знанием будущих событий.

    Журналист в социальной сети X подчеркнул, что украинское правительство за последние три года, по его словам, при поддержке Запада совершило множество серьезных преступлений. Он заявил, что украинцы причастны к политическим убийствам в разных странах, а также к покушениям на журналистов и высокопоставленных лиц, что, по мнению Карлсона, в какой-то момент станет явным.

    В конце февраля Владимир Зеленский встретился с Трампом в Белом доме, где между ними возникла перепалка. Трамп обвинил Зеленского в неуважении к Соединенным Штатам и неподготовленности к мирному решению конфликта на Украине. В результате встреча закончилась без подписания соглашений, а пресс-конференцию отменили.

    Как отмечает ТАСС, в мае 2022 года в России был создан Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов. С тех пор было опрошено более тысячи свидетелей, а собранная информация передана в международные организации. Свидетельства, опубликованные в сети Интернет, были просмотрены более 80 млн раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации Дональда Трампа возмущены высказываниями Владимира Зеленского в адрес президента США, что усиливает конфликт между Вашингтоном и Киевом.

    Адвокат Боб Амстердам в интервью Такеру Карлсону заявил, что USAID содействовала Владимиру Зеленскому в разрушении Украинской православной церкви через создание фальшивых церквей и насилие.

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям на границе с США.

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    2 марта 2025, 04:15 • Новости дня
    Зеленский заключил кредитное соглашение с Британией на 2,26 млрд фунтов

    Кредит из доходов замороженных активов РФ обеспечит производство вооружения

    Зеленский заключил кредитное соглашение с Британией на 2,26 млрд фунтов
    @ Peter Nicholls/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский сообщил о подписании кредитного договора с Британией на 2,26 млрд фунтов, средства которого поступят за счет доходов от замороженных российских активов и пойдут на военные нужды Украины.

    Как сообщает РИА «Новости», президент Украины Владимир Зеленский объявил о подписании кредитного соглашения с Британией. Сумма кредита составит 2,26 млрд фунтов и будет выплачена за счет доходов от замороженных российских активов. Эти средства направят на усиление обороноспособности Украины, в частности на производство вооружения.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского, отмечено, что договор был подписан в присутствии премьер-министра Британии. Кредит будет поступать на Украину тремя ежегодными платежами по 752 млн фунтов, первый из которых ожидается в конце следующей недели.

    Британское правительство еще в октябре 2024 года объявило о намерении предоставить Киеву кредит на указанную сумму, с погашением за счет доходов от российских активов. Евросоюз и страны G7 заморозили значительные валютные резервы России, из которых около 200 млрд евро находятся в ЕС.

    МИД РФ неоднократно критиковал заморозку российских активов в Европе, называя это воровством. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия имеет возможность не возвращать средства, находящиеся в РФ, как ответ на конфискацию Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петр Павел предложил инициировать создание коалиции стран для поддержки мира на Украине, подчеркнув важность учета условий Киева в мирном соглашении.

    На саммите ЕС 6 марта планируется обсудить возможность выделения Украине сотен млрд евро для усиления поддержки и обеспечения безопасности Европы. Премьер-министр Британии Кир Стармер встретил Владимира Зеленского перед началом переговоров и заверил в поддержке Киева со стороны Британии.

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    2 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Европейский саммит по Украине стартовал в Лондоне
    Европейский саммит по Украине стартовал в Лондоне
    @ Christophe Ena/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Лондоне стартовал европейский саммит по Украине, на котором собрались представители 18 стран и международных объединений, включая Евросоюз и НАТО.

    Европейский саммит по Украине открыл свои двери в лондонском особняке Ланкастер-хаус, сообщает ТАСС. Организованный премьер-министром Британии Киром Стармером саммит собрал в воскресенье днем лидеров и представителей восемнадцати стран и международных объединений для обсуждения ситуации на Украине.

    Среди участников саммита значатся лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции. Также в мероприятии принимают участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Президент Украины Владимир Зеленский также прибыл на саммит.

    Турцию на встрече представляет министр иностранных дел Хакан Фидан. Кроме того, в числе участников был замечен посол Украины в Лондоне Валерий Залужный. Основной целью саммита является обсуждение текущей ситуации на Украине и выработка совместных решений и стратегий.

    Ранее британский премьер Кир Стармер сообщил, что в саммите по Украине в Британии в воскресенье могут принять участие представители 18 стран.

    Стармер примет в Лондоне лидеров Европы, включая Владимира Зеленского, для обсуждения гарантий безопасности для Украины в случае перемирия с Россией.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал европейских лидеров за поддержку Владимира Зеленского, сравнив Европу с немощной старухой, нуждающейся в американской опеке.

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    2 марта 2025, 03:52 • Новости дня
    Президент Чехии предложил создать коалицию в поддержку Киева

    Президент Чехии Петр Павел предложил создать коалицию стран для «справедливого мира» на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Петр Павел предложил инициативу по созданию коалиции стран для поддержки мира на Украине, подчеркнув, что мирное соглашение без учета условий Киева будет означать капитуляцию.

    Как пишет РИА «Новости», президент Чехии Петр Павел выразил идею создания международной коалиции стран, готовых поддержать справедливый мир на Украине. Об этом он заявил в социальной сети.

    «Пришло время начать рассматривать широкую коалицию из желающих справедливого мира на Украине». Павел также подчеркнул, что мирное соглашение, не учитывающее условий Киева, будет расценено как капитуляция.

    Ранее, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. С российской стороны участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США присутствовали помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

    Сергей Лавров заявил, что стороны договорились о создании условий для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес, включая разрешение кризиса на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно даже без участия Владимира Зеленского, подчеркнув необходимость соглашения между США и Россией.

    Депутат областного совета итальянского Венето Стефано Вальдегамбери заявил о необходимости смелости для начала диалога Евросоюза с Россией на фоне изменения общественного мнения европейцев о конфликте на Украине. Тбилиси не простит Киеву «изгнание» грузинского посла, заявил председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.

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    2 марта 2025, 12:37 • Новости дня
    ВС России улучшили позиции в Донбассе и Харьковской области

    Подразделения войск РФ нанесли удары по ВСУ в Донбассе и Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате атак группы войск РФ на позиции ВСУ в Донбассе и Харьковской области противник потерял значительное количество техники и личного состава, улучшены тактические позиции.

    Как сообщает Telegram-канал Минобороны, подразделения группировки войск «Центр» провели успешные операции по улучшению позиций на переднем крае в Донецкой народной республике. Были нанесены удары по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новопавловка, Удачное, Красноармейск и других. Потери противника составили до 475 военнослужащих, а также несколько единиц техники, включая бронетранспортер M113 и боевую машину HMMWV.

    На Харьковском направлении войсками группировки «Север» были поражены формирования мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населенных пунктов Металловка, Гранов и Волчанск. Потери противника составили 25 военнослужащих и несколько единиц техники.

    Подразделения группировки войск «Запад» также добились улучшения тактического положения. Они нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в Харьковской области и ДНР. В результате было уничтожено до 240 военнослужащих ВСУ и несколько единиц техники.

    Группировка войск «Юг» заняла более выгодные позиции, нанеся удары по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Предтечено, Шевченко и других. Потери ВСУ составили до 320 военнослужащих и ряд единиц артиллерийской техники. Также были уничтожены склады боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР, а также освободили Новую Сорочину в Курской области. Кроме того, сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли более тысячи военных и четыре танка.

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    2 марта 2025, 08:29 • Новости дня
    Командование ВСУ приказало бойцам удерживать позиции без оружия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование ВСУ приказало боевому расчету гранатомета Мк-19 удерживать позиции в поселке Двуречная даже после уничтожения орудия российскими силами,.

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало расчету гранатомета Мк-19 удерживать оборонительную позицию, несмотря на уничтожение их орудия Вооруженными силами России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы допроса украинского военнопленного Ярослава Ермолюка. Он рассказал, что после уничтожения их гранатомета в поселке Двуречная Харьковской области ему было сказано «занимать позиции, держать оборону».

    Ермолюк, воевавший в составе расчета гранатомета, высказал мнение, что украинскому военному руководству нет дела до своих подчиненных. Он отметил, что в ВСУ мобилизуются разные люди, включая пожилых и лиц с алкогольными проблемами. Ермолюк также рассказал о многочисленных беспорядках и недостаточной организации в украинских ВС, что приводит к дезертирству и сдаче позиций.

    По его словам, отсутствие надлежащей организации эвакуации раненых приводит к гибели многих из них. Именно это обстоятельство заставило его группу сдаться без сопротивления российским военнослужащим. Ермолюк также призвал других украинских военнослужащих последовать их примеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, десантники Вооруженных сил Украины сдались после того, как российская артиллерия нанесла удар в Курской области. Украинский пленный рассказал о размере взятки за отсрочку от службы в Вооруженных силах Украины. Командир Вооруженных сил Украины пригрозил своим подчиненным расстрелом за отказ вернуться на прежние позиции в районе Красноармейска.

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    2 марта 2025, 23:29 • Новости дня
    Стармер и Шольц отвергли российскую позицию по урегулированию на Украине
    Стармер и Шольц отвергли российскую позицию по урегулированию на Украине
    @ M. Popow/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия должна участвовать в соглашении о прекращении огня на Украине, но не диктовать условия безопасности, заявил премьер Великобритании Кир Стармер. Канцлер Германии Олаф Шольц также призвал отвергнуть российскую позицию.

    «В конечном счете сделка, конечно, должна включать Россию», – приводит слова Стармера ТАСС.

    Однако, по мнению Стармера, Россия не должна «диктовать условия любых гарантий безопасности», прежде чем стороны «дойдут» до соглашение. «Иначе мы не добьемся никакого прогресса», – добавил глава британского правительства.

    Канцлер Германии Олаф Шольц на неформальном саммите в Лондоне заявил, что российская позиция не должна быть принята в ходе переговоров.

    Он отметил важность поддержки Украины и подчеркнул, что необходимо ее поддерживать как финансово, так и военными средствами, передает РИА «Новости».

    «В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию... И она должна будет оставаться большой и в мирное время, далеко превосходя экономический потенциал Украины», – подчеркнул канцлер Германии. Он также добавил, что архитектура безопасности должна строиться вокруг этого принципа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер провел встречу с лидерами европейских стран в Лондоне, где обсуждались вопросы коллективной безопасности Европы и ситуация на Украине. Стармер объявил о выделении более 2 млрд долларов Украине на военные закупки, включая 5 тыс. ракет для ПВО.

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    2 марта 2025, 15:42 • Новости дня
    Сийярто заявил о нарушении ЕС гарантий энергобезопасности Венгрии

    Сийярто обвинил Еврокомиссию в нарушении гарантий энергобезопасности Венгрии

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что Еврокомиссия нарушила гарантии энергобезопасности Венгрии, что отразится на ее позиции в отношении Украины, особенно после удара беспилотником по компрессорной станции газопровода «Турецкий поток».

    Сийярто направил письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам Кае Каллас, в котором заявил о нарушении Еврокомиссией гарантий энергобезопасности Венгрии. Сийярто отметил, что Брюссель нарушил две из четырех предоставленных гарантий, передает ТАСС.

    Одна из нарушенных гарантий касается переговоров о возобновлении транзита российского газа через Украину, на которые не были приглашены представители Венгрии, несмотря на обещания. Министр также указал, что Еврокомиссия гарантировала, что Украина не будет атаковать инфраструктуру, используемую для поставок энергоносителей в ЕС.

    По словам Сийярто, вопреки этим гарантиям, в ночь на 28 февраля Украина нанесла удар беспилотником по компрессорной станции «Русская» газопровода «Турецкий поток». Сийярто подчеркнул, что эти вопросы будут влиять на позицию Венгрии при принятии решений в ЕС по вопросам, касающимся Украины.

    Напомним, российская система ПВО отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил попытку Киева атаковать эту компрессорную станцию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Анкара может воздействовать на Украину в связи с атакой на объект «Турецкого потока».

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    2 марта 2025, 11:45 • Новости дня
    Бастрыкин: Британия, Германия и Канада поставляют ВСУ смертоносное оружие

    Бастрыкин заявил о поставках наиболее смертоносного оружия ВСУ из Европы и Канады

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что страны Европы, включая Британию, Канаду и Германию, поставляют на Украину смертоносное оружие, включая крылатые ракеты Storm Shadow и беспилотники, используемые в атаке на гражданские объекты.

    По его словам, вооруженные силы Украины получают наиболее смертоносное вооружение из Великобритании, Канады и Германии ТАСС. Также, по его словам, в числе стран-поставщиков значатся Италия, Румыния, Эстония и другие. Бастрыкин отметил, что совместно с Министерством обороны РФ фиксируются факты поставок иностранного оружия и техники.

    Бастрыкин подчеркнул, что из Европы поставляются такие виды вооружения, как крылатые ракеты Storm Shadow, артиллерийские снаряды и установки, танковые снаряды, минометные выстрелы, авиационные бомбы и патроны. Он также указал, что ВСУ получают беспилотные летательные аппараты, которые активно применяются как в боевых действиях, так и при атаках на гражданские объекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости привлечь европейских политиков к ответственности за действия вооруженных сил Украины. Также Бастрыкин сообщил, что в ходе специальной военной операции вооруженные силы Украины атаковали 34 российских региона.

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    2 марта 2025, 00:41 • Новости дня
    В ДНР впервые за неделю сутки прошли без жертв от обстрелов Украины

    В ДНР впервые за неделю сутки прошли без жертв среди гражданских при обстрелах Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Впервые за неделю в Донецкой Народной Республике сутки прошли без жертв среди гражданского населения, несмотря на шесть обстрелов со стороны украинской армии и повреждения двух объектов инфраструктуры.

    По данным, предоставленным ТАСС, украинская армия обстреляла Донецкую Народную Республику шесть раз за последние 24 часа. Впервые за неделю обошлось без жертв среди гражданского населения. Управление администрации главы и правительства региона по документированию военных преступлений Украины подтвердило, что в результате обстрелов сведения о жертвах не поступали.

    Помимо этого, два объекта гражданской инфраструктуры были повреждены в результате атак. Всего за сутки украинская сторона выпустила по территории республики 15 различных боеприпасов.

    Последний раз, когда в результате обстрелов не фиксировалось жертв среди гражданских лиц, был 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские вооруженные формирования за сутки произвели 20 обстрелов по территории ДНР, в результате которых пострадали два мирных жителя, включая подростка.

    ВСУ за минувшие сутки обстреляли населенные пункты ДНР 29 раз, ранив мирного жителя и повредив пять объектов гражданской инфраструктуры.

    В результате обстрела Вооруженными силами Украины центра Макеевки погибла молодая девушка, еще десять человек, включая ребенка, получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

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