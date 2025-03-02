Маск осудил Зеленского за отказ от мира на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Маск написал в соцсети X о своем разочаровании в действиях президента Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА «Новости». Маск заявил, что Зеленский выбрал путь конфронтации вместо мирного разрешения конфликта.

Маск добавил, что еще два года назад предупреждал Украину о необходимости мирного урегулирования, чтобы избежать потерь человеческих жизней. Однако, по его словам, Зеленский проигнорировал это предупреждение и выбрал путь, который, по мнению Маска, является жестоким и бесчеловечным.

Заявление Маска прозвучало после сорвавшихся переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Маск считает, что нынешняя позиция Зеленского угрожает жизням многих людей и не принесет Украине ничего, кроме страданий. Это, по его мнению, требует переоценки подхода к конфликту.

Ранее Илон Маск заявил, что своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан США.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления» и заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США.

Спикер МИД Мария Захарова использовала фрагмент из фильма «Собачье сердце», чтобы прокомментировать перепалку президентов США и Украины в Белом доме.