Хитрый Трамп, спровоцировав Зеленского на истерику, технично уходит из украинской истории. Зеленскому американцы помогать более не будут, как и Украине в целом.

Американцы показали на весь мир шоу, на котором заезжему провинциальному комедианту указали на его реальное место в пищевой цепочке.

Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

В российской малой авиации появился новый «игрок» В России намерены создать новую отечественную машину для малой авиации. И в первую очередь она может помочь обучению и появлению в России новых пилотов. После запрета поставлять в Россию не только самолеты, но и запчасти для них, летные училища в России тоже столкнулись с проблемами. Что собой представляет новый отечественный самолет? Подробности Перейти в раздел

Зеленского публично превратили в политический труп Владимир Зеленский умудрился поссориться с президентом США Дональдом Трампом прямо в Белом доме в Вашингтоне. Он попытался перечить американскому лидеру, но был обвинен в неблагодарности и поведении, несоответствующем его положению. В итоге переговоры были свернуты – и украинскую делегацию выпроводили из Белого дома. В экспертной среде отметили, что Зеленскому еще повезет, «если он не окажется в Гуантанамо». Подробности Перейти в раздел

Анкара спросит с Украины за атаку на «Турецкий поток» Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом атаку украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае. Этот объект подает газ по «Турецкому потоку». В Анкаре пообещали принять необходимые меры. В экспертной среде отмечают, что атака произошла на фоне скандального визита Зеленского в Вашингтон, и это не простое совпадение. Подробности Перейти в раздел

Запад в шоке от скандала в Овальном кабинете Западные СМИ и политики до сих пор не могут прийти в себя от политического насилия, совершенного президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом над главой киевского режима Владимиром Зеленским. В итоге коллективный Запад раскололся. Одни политики встали на сторону Трампа, другие же поддержали Зеленского. Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел

Ким готовит ядерный удар Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

Третья мировая война как цель Украины Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Для главы украинской разведки это сильное заявление. Однако он выдает желаемое за действительное.

Зеленский летит в США для сеанса порки На пятницу назначен визит Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой будет подписано соглашение об освоении редкоземельных металлов Украины. Есть данные, что Трамп в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа. Что это все значит и как к этому относиться? Перейти в раздел