В ЦБ спрогнозировали возвращение инфляции к цели в 4% в 2026 году

Tекст: Вера Басилая

Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов подчеркнул, что банк не отходит от своей задачи обеспечить ценовую стабильность, несмотря на внешние факторы, передает «Интерфакс».

«Мы придем к цели, мы вернем ценовую стабильность и будем удерживать ее в дальнейшем», – отметил Тремасов.

Он также пояснил, что хотя банк не ожидает достижения цели по инфляции в этом году, прогноз на 2025 год составляет 7-8%, а к 2026 году инфляция должна снизиться до 4%.

Тремасов подчеркивает, что инфляция за последние пять лет составила в среднем 9%, несмотря на предыдущий пятилетний период, когда уровень инфляции был 4%. ЦБ прогнозирует пик инфляции в апреле-мае 2025 года, после чего она начнет снижаться.

Советник также отметил важность текущих темпов роста цен при принятии решений. В ноябре прошлого года была зафиксирована максимальная скорость роста цен, однако в последние месяцы наблюдается тенденция к снижению.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает снижения ставки Банка России до 19% или ниже в четвертом квартале этого года на фоне приближения инфляции к своему пику.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в стране усиливаются факторы, способствующие замедлению инфляции, включая охлаждение кредитования и рост сберегательной активности населения.