  • Новость часаУолтц обозначил требования США к президенту Украины
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    Силовиков Латвии погубят нацизм и жадность
    Экс-главком НАТО увидел угрозу распада альянса
    FT: Оператор «Северного потока 2» планирует возобновить работу через инвесторов США
    Уолтц: Ермак и посол Украины в США покинули Белый дом «чуть ли не в слезах»
    Лавров назвал Зеленского «чистым нацистом» и предателем еврейского народа
    Стала известна причина стрельбы в ТРК в Мытищах
    Сальдо сообщил о благоприятной обстановке для освобождения Херсона
    WP: Европа обеспокоена возможным выводом американских войск
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Трамп закатал Зеленского в ковер

    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

    26 комментариев
    Антон Беликов Антон Беликов В Белом доме умер ничтожный актер

    Американцы показали на весь мир шоу, на котором заезжему провинциальному комедианту указали на его реальное место в пищевой цепочке.

    13 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Европейский Рейх будет воевать без поддержки Вашингтона

    Хитрый Трамп, спровоцировав Зеленского на истерику, технично уходит из украинской истории. Зеленскому американцы помогать более не будут, как и Украине в целом.

    19 комментариев
    2 марта 2025, 17:58 • Новости дня

    Экс-посол Греции: Наблюдатели ОБСЕ передавали ВСУ секретные данные

    Бывший посол Греции Борновас заявил о передаче ОБСЕ данных о позициях в Донбассе ВСУ

    Экс-посол Греции: Наблюдатели ОБСЕ передавали ВСУ секретные данные
    @ Nazar Furyk/Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас заявил, что наблюдатели ОБСЕ передавали секретную информацию о вооруженных формированиях ЛНР и ДНР украинским военным, что приводило к немедленным обстрелам этих позиций.

    В интервью Hellas Journal Борновас рассказал, что сотрудники ОБСЕ передавали секретные данные о расположении вооруженных сил на востоке Украины украинским военным. Он подчеркнул, что вслед за передачей данных начинались обстрелы позиций ЛНР и ДНР украинскими вооруженными силами. Это, по его мнению, свидетельствует о передаче информации украинским спецслужбам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ellines TV.

    Борновас также отметил существование «серьезных проблем» с украинскими военными, прибывшими с Западной Украины, к которым живущие в Донбассе русскоязычные греки относились с предубеждением. Он подчеркнул, что напряженность на востоке Украины усугублялась обязательным преподаванием украинского языка и запретом на русский язык в русскоязычных районах.

    Данный вопрос, по его словам, привлек внимание из-за использования секретной информации, что осложняло взаимоотношения между местным населением и украинскими властями.

    В феврале постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о критическом состоянии организации и подчеркнул важность действий председателя Финляндии для ее выживания.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров на Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что организация утратила способность быть полезной в своих задачах. Лукашевич заявил, что Россия ожидает проблемы в ОБСЕ из-за предстоящего председательства Финляндии в 2025 году в связи с антироссийским настроем и возможными трудностями во взаимодействии.

    1 марта 2025, 21:42 • Новости дня
    Судно с британскими наемниками ВСУ поражено в Одессе

    Судно с британскими наемниками ВСУ и военным грузом поражено в Одессе

    Tекст: Мария Иванова

    В Одессе поражено судно с военным грузом и британскими наемниками ВСУ, перевозившее, вероятно, британские безэкипажные катера, часть которых планировалась для размещения в Одессе и Очакове, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Судно с военным грузом и британскими наемниками ВСУ было поражено в Одессе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лебедева.

    По его словам, украинские СМИ пишут о двух погибших, однако Лебедев заявил, что найдено 13 погибших, а поиски продолжаются.

    Лебедев уточнил, что судно перевозило безэкипажные катера (БЭК), предположительно из Британии. Часть БЭК планировалось разместить в Одессе, часть в Очакове Николаевской области. По данным Лебедева, техника предназначалась для атаки на Крым.

    Украинские СМИ ранее сообщали о взрыве в Одессе во время воздушной тревоги, а местные власти заявляли о повреждении портовой инфраструктуры.

    Ранее в районе порта Черноморск в Одесской области Украины произошли мощные взрывы. На этой неделе в пригороде Одессы было зафиксировано повреждение припортовой инфраструктуры, сообщал глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

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    1 марта 2025, 19:52 • Новости дня
    Маск прокомментировал отрывок встречи Трампа и Зеленского в Белом доме

    Маск заявил, что президент США на встрече с Зеленским настаивал на прекращении огня

    Маск прокомментировал отрывок встречи Трампа и Зеленского в Белом доме
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    На встрече в Вашингтоне президент США предлагал остановить конфликт на Украине, тогда как Владимир Зеленский стремился получить больше финансирования, заявил американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск.

    Маск прокомментировал отрывок встречи президента США Владимира Зеленского, где американский лидер отчитывает главу киевского режима за нежелание прекратить огонь, передает РИА «Новости».

    Маск заявил, что Трамп настаивал на прекращении огня на Украине, которое остановило бы «мясорубку», тогда как Зеленский лишь стремился получить новые финансовые средства для продолжения боевых действий.

    Ранее Илон Маск заявил, что своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан США.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления» и заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США.

    Спикер МИД Мария Захарова использовала фрагмент из фильма «Собачье сердце», чтобы прокомментировать перепалку президентов США и Украины в Белом доме.

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    2 марта 2025, 16:10 • Видео
    Ким готовит ядерный удар

    Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

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    2 марта 2025, 12:03 • Новости дня
    Уолтц: Ермак и посол Украины в США покинули Белый дом «чуть ли не в слезах»
    Уолтц: Ермак и посол Украины в США покинули Белый дом «чуть ли не в слезах»
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС,Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Советник по нацбезопасности США Майк Уолтц заявил, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак и посол Украины в США Оксана Маркарова покинули встречу Зеленского и Трампа «чуть ли не в слезах», недовольные ее исходом.

    Уолтц рассказал в эфире Fox News, что Ермак и Маркарова были расстроены итогом встречи Зеленского и Трампа. По словам Уолтца, украинская делегация, за исключением Зеленского, практически плакала из-за того, что переговоры закончились безрезультатно, передает CNN.

    Он пояснил, что после завершения встреч с прессой, обе стороны разошлись по отдельным комнатам. Американские официальные лица, включая госсекретаря Марко Рубио, единогласно посоветовали президенту США прекратить дальнейшие переговоры. По их мнению, после «оскорбления в Овальном кабинете» продолжение контактов было бы бесполезным.

    Уолтц отметил, что Зеленский не сразу осознал, что произошло. Однако его команда, включая Ермака и Маркарову, осознала последствия, что вызвало у них эмоциональную реакцию. Уолтц также указал Зеленскому, что «время не на вашей стороне» как на поле боя, так и в отношении международной ситуации и американской помощи.

    Ранее советник президента США Дональда Трампа Кит Келлог призывал Зеленского подписать сделку по ресурсам в Киеве, однако глава офиса Зеленского Андрей Ермак настоял на ее подписании в Белом доме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между американским лидером и Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной. Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что своим поведением на встрече с президентом США Зеленский уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов.

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    1 марта 2025, 20:48 • Новости дня
    Бербок призвала к срочным мерам реагирования после скандала с Зеленским в США

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после скандала с Владимиром Зеленским в Белом доме призвала к срочным политическим мерам и разблокировке Бундестагом 3 млрд евро помощи Украине для укрепления безопасности в Европе.

    Бербок заявила о необходимости быстрого реагирования после скандала с Владимиром Зеленским в Белом доме. Она настаивает на принятии срочных политических мер, чтобы укрепить безопасность в Европе. Бербок считает, что Бундестаг должен разблокировать 3 млрд евро помощи Украине и расширить поддержку Киева, передает ТАСС.

    По ее словам, Германия должна взять инициативу, несмотря на переходный период формирования нового правительства. Она призвала все демократические партии содействовать быстрому принятию решений в сотрудничестве с Францией, Британией и Польшей. Министр отметила, что на саммите ЕС 6 марта должно быть принято решение о финансовом пакете для Украины.

    Бербок также указала на необходимость укрепления европейской обороноспособности в свете изменений в политике США. По ее мнению, Европа должна защищать свои интересы и ценности, включая расширение противовоздушной обороны Украины и поставки оружия.

    Между тем, президент Польши Анджей Дуда призвал Зеленского вернуться к переговорам с президентом США после их конфликта в Белом доме. По мнению польского лидера, США являются единственной силой, способной разрешить украинский конфликт, в то время как Минские соглашения и работа Нормандской четверки не принесли результатов.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления» и заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США.

    Западные СМИ и политики до сих пор не могут прийти в себя от политического насилия, совершенного президентом США и вице-президентом Джей Ди Вэнсом над главой киевского режима.

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    1 марта 2025, 21:54 • Новости дня
    Команда президента США решила прекратить переговоры с Зеленским

    Уолтц заявил, что команда президента США единогласно решила прекратить переговоры с Зеленским

    Tекст: Вера Басилая

    Советники президента США единогласно рекомендовали ему прекратить переговоры с Владимиром Зеленским после перепалки в Овальном кабинете, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что команда Дональда Трампа единогласно рекомендовала ему прекратить переговоры сВладимиром Зеленским после перепалки, произошедшей в Овальном кабинете, передает ТАСС.

    «После такого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как можно двигаться вперед», – отметил Уолтц.

    По его словам, продуктивные переговоры и заключение сделки по полезным ископаемым могли бы стать «позитивным моментом для Украины». Однако, как отметил помощник президента США, Зеленский не дал четкого сигнала о желании остановить боевые действия, что огорчило и разозлило американского президента.

    Он добавил, что после инцидента украинский посол и советники Зеленского просили продолжить переговоры, но украинский лидер выбрал продолжение спора.

    Уолтц также выразил мнение, что Зеленский привык к безусловной поддержке Вашингтона, что, по словам помощника, мало соответствовало новому подходу администрации Трампа.

    «Он не получил уведомления о том, что в городе новый шериф, это новый президент и мы нацелены применить новый подход для достижения мира», – подчеркнул Уолтц, добавив, что Зеленский «оказал своей стране медвежью услугу».

    Ранее президент США после скандала с Зеленским поручил изучить возможные варианты временного или полного прекращения поставок оружия на Украину в ходе совещания с сотрудниками национальной безопасности.

    Официальный представитель МИД России заявил, что Зеленский получил отрезвляющую взбучку от президента США.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленского публично превратили в политический труп.

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    2 марта 2025, 07:21 • Новости дня
    Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН

    Маск согласился с предложением пользователей соцсети покинуть США НАТО и ООН

    Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН
    @ Chip Somodevilla/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Известный предприниматель Илон Маск выразил согласие с предложением пользователя соцсети Х о выходе США из НАТО и ООН.

    Американский бизнесмен Илон Маск выразил согласие с идеей выхода Соединенных Штатов из НАТО и ООН, пишет РИА «Новости». Маск отреагировал на сообщение пользователя соцсети Х, который заявил, что США «пора покинуть НАТО и ООН».

    Маск, известный своими активными высказываниями в соцсетях, ответил коротко: «Я согласен». Его комментарий вызвал широкий резонанс в интернет-сообществе и стал предметом обсуждения в различных медиа.

    Ранее Маск неоднократно выражал критику в адрес международных организаций и поддерживал связи с политическими движениями, выступающими за изменение внешнеполитического курса США. Однако его текущее заявление стало неожиданностью для многих его подписчиков и вызвало активные дискуссии по поводу роли США в международных организациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости создания французского ядерного зонтика над Европой для усиления Франции на фоне неуверенности в поддержке США.

    Президент США на встрече в Вашингтоне предлагал остановить конфликт на Украине, в то время как Владимир Зеленский стремился получить больше финансирования. Владимир Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, заявив, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины.

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    2 марта 2025, 00:19 • Новости дня
    США решили добиться от Зеленского публичных извинений за перепалку в Белом доме

    Bloomberg: Администрация Трампа хочет публичных извинений от Зеленского за перепалку

    США решили добиться от Зеленского публичных извинений за перепалку в Белом доме
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация президента США Дональда Трампа намерена добиться публичных извинений от Владимира Зеленского за инцидент в Белом доме, где конфликт привел к отмене сделки по редкоземельным металлам.

    Как сообщает агентство Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа требует, чтобы Владимир Зеленский принес публичные извинения после перепалки, произошедшей на их встрече в Белом доме. Инцидент произошел в ближайшую пятницу, когда Зеленский и Трамп встретились в Вашингтоне.

    По данным Fox News, встреча превратилась в конфликт, после чего Трамп якобы «вышвырнул» украинского президента, почувствовав неуважение с его стороны. В результате напряженности стороны решили отменить подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной, которая должна была состояться в рамках этого визита.

    В частных беседах администрация США дала понять, что они ожидают публичных извинений от Зеленского для восстановления дипломатических отношений. Ранее государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CNN также подчеркнул необходимость извинений со стороны Зеленского, чтобы сгладить ситуацию, возникшую после встречи с Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск предлагал остановить конфликт на Украине во время встречи в Вашингтоне, в то время как Владимир Зеленский стремился получить больше финансирования.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления» и заявил, что Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что Зеленский предстал в Белом доме как «голый король», и подчеркнула, что многие боялись говорить об этом открыто.

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    1 марта 2025, 20:14 • Новости дня
    Лавров разъяснил Сийярто совершенную Киевом попытку теракта на «Турецком потоке»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто дал разъяснения по поводу попытки теракта на газопроводе «Турецкий поток», заявило Министерство иностранных дел России.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, в ходе которого предоставил разъяснения относительно попытки теракта на газопроводе «Турецкий поток», сообщается на сайте МИД России.

    В беседе Лавров объяснил, что атака была предпринята киевским режимом с использованием беспилотников.

    Петер Сийярто отметил, что Венгрия рассматривает атаку на «Турецкий поток» как угрозу своему суверенитету. Венгерский министр заявил, что газопровод играет ключевую роль в обеспечении надежности поставок природного газа в страну и его возможная неработоспособность может подорвать энергетическую безопасность Венгрии, передает ТАСС.

    Сийярто также выразил обеспокоенность тем, что Европейская комиссия ранее гарантировала, что Украина не будет атаковать газовую инфраструктуру, ведущую в Европейский союз. В связи с этим он призвал ЕК прояснить, выполняются ли эти гарантии.

    Ранее Лавров призвал Турцию принять меры после атаки Вооруженных сил Украины на объект «Турецкого потока».

    Напомним, российская система ПВО отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил попытку Киева атаковать эту компрессорную станцию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Анкара может воздействовать на Украину в связи с атакой на объект «Турецкого потока».

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    2 марта 2025, 09:13 • Новости дня
    Авиаудар ВС России уничтожил технику и солдат ВСУ в Зеленом Гае

    Российские войска уничтожили более 10 танков и БМП, около 40 солдат в Зеленом Гае

    Авиаудар ВС России уничтожил технику и солдат ВСУ в Зеленом Гае
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы нанесли авиаудар по позициям ВСУ в Зеленом Гае, уничтожив более 10 единиц бронетехники западного производства и около 40 противников, что значительно ослабило украинские подразделения в этом районе.

    Как сообщает ТАСС, российские войска нанесли авиаудар по позициям ВСУ в населенном пункте Зеленый Гай, находящемся на границе ДНР и Днепропетровской области. Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что в результате удара были уничтожены более десяти единиц бронетехники, в том числе западного производства, а также около 40 украинских военнослужащих.

    Рогов уточнил, что удар пришелся по 127-й бригаде ВСУ из Харькова, расположенной в Зеленом Гае. Были уничтожены танки, БМП Bradley, артиллерийская установка Caesar и бронемашины. Также поражены два склада боеприпасов, включая снаряды для артиллерийских систем M777.

    По мнению Рогова, такие действия ослабят украинские подразделения на линии соприкосновения, где сходятся границы ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили ВСУ из Бурлацкого в результате наступательной операции. Российские военные начали убирать «зубы дракона» ВСУ на границе с Днепропетровской областью. ВСУ не успели укрепить границу с Днепропетровской областью, что привело к успешному продвижению российских войск.

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    2 марта 2025, 09:56 • Новости дня
    Бастрыкин: Европейские политики должны ответить за гибель россиян от атак ВСУ

    Бастрыкин заявил о необходимости привлечь европейских политиков к ответственности за атаки ВСУ

    Бастрыкин: Европейские политики должны ответить за гибель россиян от атак ВСУ
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости привлечь европейских политиков к ответственности за поставки оружия Украине, которые привели к гибели мирных граждан России.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС заявил, что ответственность за гибель мирных граждан России в результате атак Вооруженных сил Украины должны нести также и европейские политики. Бастрыкин указал на то, что европейские страны поставляют оружие Украине, что, по его мнению, делает их ответственными за потери среди российского мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил об атаках, совершенных Украиной на 34 российских региона в ходе специальной военной операции. Украинский беспилотник убил женщину с ребенком в машине скорой помощи в Херсонской области. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в Мюнхене заявила, что мирные жители России якобы не погибают в результате украинского конфликта.


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    2 марта 2025, 01:03 • Новости дня
    Карлсон призвал выдвинуть обвинения Зеленскому в серьезных преступлениях

    Американский журналист Карлсон выступил с призывом обвинить Зеленского в преступлениях

    Американский журналист Такер Карлсон настоял на необходимости начать обвинять Владимира Зеленского и киевские власти в многочисленных преступлениях, совершенных при покровительстве Запада.

    Как сообщает ТАСС, журналист Такер Карлсон выразил мнение, что Владимира Зеленского и киевские власти необходимо уже сейчас начать обвинять в серьезных преступлениях, совершенных при негласной поддержке западных стран.

    Карлсон отметил, что сенатор Линдси Грэм, ранее поддерживавший Киев, призвал Зеленского уйти в отставку после его конфликта с Дональдом Трампом. Это изменение в позиции сенатора Карлсон связывает с возможным знанием будущих событий.

    Журналист в социальной сети X подчеркнул, что украинское правительство за последние три года, по его словам, при поддержке Запада совершило множество серьезных преступлений. Он заявил, что украинцы причастны к политическим убийствам в разных странах, а также к покушениям на журналистов и высокопоставленных лиц, что, по мнению Карлсона, в какой-то момент станет явным.

    В конце февраля Владимир Зеленский встретился с Трампом в Белом доме, где между ними возникла перепалка. Трамп обвинил Зеленского в неуважении к Соединенным Штатам и неподготовленности к мирному решению конфликта на Украине. В результате встреча закончилась без подписания соглашений, а пресс-конференцию отменили.

    Как отмечает ТАСС, в мае 2022 года в России был создан Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов. С тех пор было опрошено более тысячи свидетелей, а собранная информация передана в международные организации. Свидетельства, опубликованные в сети Интернет, были просмотрены более 80 млн раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации Дональда Трампа возмущены высказываниями Владимира Зеленского в адрес президента США, что усиливает конфликт между Вашингтоном и Киевом.

    Адвокат Боб Амстердам в интервью Такеру Карлсону заявил, что USAID содействовала Владимиру Зеленскому в разрушении Украинской православной церкви через создание фальшивых церквей и насилие.

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям на границе с США.

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    1 марта 2025, 21:21 • Новости дня
    Ударом «Искандера» по полигону на Украине уничтожены бойцы ВСУ и иностранные инструкторы

    Ударом «Искандера» по полигону в Днепропетровской области уничтожены 150 бойцов ВСУ и иностранные инструкторы

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области с использованием ОТРК «Искандер», в результате чего были уничтожены до 150 бойцов, включая до 30 иностранных инструкторов, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, российские военные осуществили удар по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Отмечается, что в результате удара были уничтожены до 150 украинских националистов, из которых до 30 человек являлись иностранными инструкторами.

    Указанный полигон использовался для подготовки военнослужащих 157-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. В ведомстве уточнили, что эта операция была частью продолжающихся военных действий в регионе. Применение ОТРК «Искандер-М» позволяет наносить точные и мощные удары по ключевым военным объектам противника.

    Ранее российские войска уничтожили ракетным ударом ОТРК «Искандер» замаскированный пункт запуска БПЛА-камикадзе в Сумской области.

    В Минобороны сообщали, что ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» за период спецоперации нанесли удары по более 1400 целям на Украине.

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    1 марта 2025, 20:32 • Новости дня
    Sky News: Страны Балтии недовольны отсутствием приглашения на саммит по Украине

    Sky News: Лидеры балтийских стран выразили недовольство отсутствием приглашения на саммит в Лондон

    Sky News: Страны Балтии недовольны отсутствием приглашения на саммит по Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры балтийских стран выразили недовольство за отсутствие приглашения на встречу по Украине, которая пройдет в Лондоне, несмотря на их значительную поддержку Киева, сообщил дипломатический источник телеканала Sky News.

    Лидеры Эстонии, Латвии и Литвы остались недовольны отсутствием приглашения на саммит европейских руководителей по Украине в Лондон, передает

    ТАСС.


    Дипломатический источник заявил, что перед началом саммита премьер-министр Британии Кир Стармер проведет телефонный разговор с лидерами балтийских государств, но отметил, что это не заменит личное присутствие.

    Отмечается, что все три балтийские страны оказывают значительную поддержку Украине, выделяя на помощь значительные проценты от своего ВВП.

    «Все решения влияют на нашу безопасность. Это похоже на новый пакт по разделению Европы или пренебрежение нами. Это позор», – добавил источник.

    На саммите в Лондоне, который организуется при участии Франции, будет обсуждаться возможность создания международных сил для Украины в случае заключения перемирия. Также запланировано обсудить вопросы европейской безопасности, в свете требований США к Европе взять на себя больше ответственности.

    Ранее британский премьер Кир Стармер сообщил, что в саммите по Украине в Британии в воскресенье могут принять участие представители 18 стран.

    Стармер примет в Лондоне лидеров Европы, включая Владимира Зеленского, для обсуждения гарантий безопасности для Украины в случае перемирия с Россией.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал европейских лидеров за поддержку Владимира Зеленского, сравнив Европу с немощной старухой, нуждающейся в американской опеке.

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    1 марта 2025, 18:57 • Новости дня
    Рютте призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом

    Генсек НАТО Рютте призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом

    Рютте призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом
    @ Jim LoScalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления», и заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США, сообщил телеканал Би-би-си.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости восстановления отношений между Владимиром Зеленским и президентом США, передает ТАСС.

    Рютте подчеркнул, что он призвал Зеленского найти способ наладить контакт с американским лидером и его администрацией.

    Он выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в Белом доме, назвав его «достойным сожаления».

    Ранее президент США после скандала с Зеленским поручил изучить возможные варианты временного или полного прекращения поставок оружия на Украину.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что визит Владимира Зеленского в Вашингтон был воспринят в России как политический и дипломатический провал киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западные СМИ и политики до сих пор не могут прийти в себя от политического насилия, совершенного президентом США и вице-президентом Джей Ди Вэнсом над главой киевского режима.

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    2 марта 2025, 04:15 • Новости дня
    Зеленский заключил кредитное соглашение с Британией на 2,26 млрд фунтов

    Кредит из доходов замороженных активов РФ обеспечит производство вооружения

    Зеленский заключил кредитное соглашение с Британией на 2,26 млрд фунтов
    @ Peter Nicholls/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский сообщил о подписании кредитного договора с Британией на 2,26 млрд фунтов, средства которого поступят за счет доходов от замороженных российских активов и пойдут на военные нужды Украины.

    Как сообщает РИА «Новости», президент Украины Владимир Зеленский объявил о подписании кредитного соглашения с Британией. Сумма кредита составит 2,26 млрд фунтов и будет выплачена за счет доходов от замороженных российских активов. Эти средства направят на усиление обороноспособности Украины, в частности на производство вооружения.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского, отмечено, что договор был подписан в присутствии премьер-министра Британии. Кредит будет поступать на Украину тремя ежегодными платежами по 752 млн фунтов, первый из которых ожидается в конце следующей недели.

    Британское правительство еще в октябре 2024 года объявило о намерении предоставить Киеву кредит на указанную сумму, с погашением за счет доходов от российских активов. Евросоюз и страны G7 заморозили значительные валютные резервы России, из которых около 200 млрд евро находятся в ЕС.

    МИД РФ неоднократно критиковал заморозку российских активов в Европе, называя это воровством. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия имеет возможность не возвращать средства, находящиеся в РФ, как ответ на конфискацию Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петр Павел предложил инициировать создание коалиции стран для поддержки мира на Украине, подчеркнув важность учета условий Киева в мирном соглашении.

    На саммите ЕС 6 марта планируется обсудить возможность выделения Украине сотен млрд евро для усиления поддержки и обеспечения безопасности Европы. Премьер-министр Британии Кир Стармер встретил Владимира Зеленского перед началом переговоров и заверил в поддержке Киева со стороны Британии.

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