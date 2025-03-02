Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.26 комментариев
Экс-посол Греции: Наблюдатели ОБСЕ передавали ВСУ секретные данные
Бывший посол Греции Борновас заявил о передаче ОБСЕ данных о позициях в Донбассе ВСУ
Бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас заявил, что наблюдатели ОБСЕ передавали секретную информацию о вооруженных формированиях ЛНР и ДНР украинским военным, что приводило к немедленным обстрелам этих позиций.
В интервью Hellas Journal Борновас рассказал, что сотрудники ОБСЕ передавали секретные данные о расположении вооруженных сил на востоке Украины украинским военным. Он подчеркнул, что вслед за передачей данных начинались обстрелы позиций ЛНР и ДНР украинскими вооруженными силами. Это, по его мнению, свидетельствует о передаче информации украинским спецслужбам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ellines TV.
Борновас также отметил существование «серьезных проблем» с украинскими военными, прибывшими с Западной Украины, к которым живущие в Донбассе русскоязычные греки относились с предубеждением. Он подчеркнул, что напряженность на востоке Украины усугублялась обязательным преподаванием украинского языка и запретом на русский язык в русскоязычных районах.
Данный вопрос, по его словам, привлек внимание из-за использования секретной информации, что осложняло взаимоотношения между местным населением и украинскими властями.
В феврале постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о критическом состоянии организации и подчеркнул важность действий председателя Финляндии для ее выживания.
Ранее глава МИД Сергей Лавров на Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что организация утратила способность быть полезной в своих задачах. Лукашевич заявил, что Россия ожидает проблемы в ОБСЕ из-за предстоящего председательства Финляндии в 2025 году в связи с антироссийским настроем и возможными трудностями во взаимодействии.