Бывший посол Греции Борновас заявил о передаче ОБСЕ данных о позициях в Донбассе ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

В интервью Hellas Journal Борновас рассказал, что сотрудники ОБСЕ передавали секретные данные о расположении вооруженных сил на востоке Украины украинским военным. Он подчеркнул, что вслед за передачей данных начинались обстрелы позиций ЛНР и ДНР украинскими вооруженными силами. Это, по его мнению, свидетельствует о передаче информации украинским спецслужбам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ellines TV.

Борновас также отметил существование «серьезных проблем» с украинскими военными, прибывшими с Западной Украины, к которым живущие в Донбассе русскоязычные греки относились с предубеждением. Он подчеркнул, что напряженность на востоке Украины усугублялась обязательным преподаванием украинского языка и запретом на русский язык в русскоязычных районах.

Данный вопрос, по его словам, привлек внимание из-за использования секретной информации, что осложняло взаимоотношения между местным населением и украинскими властями.

В феврале постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о критическом состоянии организации и подчеркнул важность действий председателя Финляндии для ее выживания.

Ранее глава МИД Сергей Лавров на Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что организация утратила способность быть полезной в своих задачах. Лукашевич заявил, что Россия ожидает проблемы в ОБСЕ из-за предстоящего председательства Финляндии в 2025 году в связи с антироссийским настроем и возможными трудностями во взаимодействии.