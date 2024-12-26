Многонациональность и многоконфессиональность России, умение создать пространство для сосуществования самых разных людей является ее важнейшим преимуществом, которое вечно недооценивают ее противники. Но одновременно эти особенности могут стать уязвимостью страны и вызвать к жизни катастрофические последствия.0 комментариев
МИД предположил проблемы в ОБСЕ из-за председательства Финляндии
Лукашевич: В России ожидают проблемы в ОБСЕ из-за председательства Финляндии в 2025 году
Россия ожидает проблемы в ОБСЕ из-за предстоящего председательства Финляндии в 2025 году в связи с антироссийским настроем и возможными трудностями во взаимодействии, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Александр Лукашевич отметил, что председательство перейдет от Мальты к Финляндии, и выразил опасение в связи с «агрессивно антироссийским настроем» Хельсинки. Это, по мнению дипломата, может привести к серьезным проблемам накануне Совета министров в Вене, передает РИА «Новости».
«Это вызывает серьезную тревогу за будущее самой организации», – добавил дипломат.
Лукашевич подчеркнул, что Финляндия возглавит в 2025 году не только ОБСЕ, но и ее Парламентскую ассамблею, что является беспрецедентной ситуацией, создающей трудности для взаимодействия.
Он отметил, что перспективы взаимодействия с Финляндией «далеки от оптимистичных».
По мнению Лукашевича, финское председательство может либо наладить коммуникацию, сохранив канал общения, либо окончательно разрушить платформу ОБСЕ.
Дипломат добавил, что среди нынешних лидеров Россия не видит тех, кто мог бы взять на себя ответственность за ведение диалога. Он подчеркнул, что ОБСЕ уникальна тем, что объединяет 57 государств, включая страны Европы, постсоветское пространство, Монголию, США и Канаду.
Россия ранее выражала обеспокоенность по поводу деградации ОБСЕ. Лукашевич напоминал, что несмотря на кризисы, диалог в организации никогда не прекращался, хотя в последнее время форум, по его словам, теряет свою уникальность и представляет собой риск для будущего.
Ранее глава МИД Сергей Лавров на Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что организация утратила способность быть полезной в своих задачах.
В то же время спецпредставитель ОБСЕ по Украине Петр Мареш сообщил, что ОБСЕ приступит к реализации более 20 проектов по подготовке Украины к вступлению в ЕС и НАТО.