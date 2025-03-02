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    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

    26 комментариев
    Антон Беликов Антон Беликов В Белом доме умер ничтожный актер

    Американцы показали на весь мир шоу, на котором заезжему провинциальному комедианту указали на его реальное место в пищевой цепочке.

    13 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Европейский Рейх будет воевать без поддержки Вашингтона

    Хитрый Трамп, спровоцировав Зеленского на истерику, технично уходит из украинской истории. Зеленскому американцы помогать более не будут, как и Украине в целом.

    20 комментариев
    2 марта 2025, 18:58 • Новости дня

    Уолтц: США продолжают обсуждение с Россией по работе дипмиссий

    Tекст: Ольга Иванова

    Соединенные Штаты продолжают обсуждения с Россией о возобновлении полноценной работы дипломатических миссий, которые фактически закрыты, и обсуждают урегулирование ситуации на Украине, заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

    Уолтц сообщил, что Вашингтон и Москва продолжают обсуждения по вопросам работы дипломатических миссий и урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости». Уолтц уточнил, что команда госсекретаря Марко Рубио на рабочем уровне встречалась с российскими представителями для обсуждения расширения деятельности посольств, которые в настоящее время фактически закрыты с обеих сторон. Он отметил важность работоспособности посольств для продвижения переговоров.

    Уолтц также подчеркнул, что США осведомлены о существующих и будущих разногласиях между сторонами. Однако, по его словам, администрация президента Дональда Трампа намерена продвигаться в урегулировании конфликта через методы челночной дипломатии. Он добавил, что обсуждения с Россией касаются также условий, необходимых для прекращения конфликта на Украине.

    Ранее в Стамбуле состоялись переговоры между делегациями России и США, которые продлились шесть с половиной часов. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что консультации проходят на уровне экспертов МИД.

    Госдеп сообщил об обсуждении представителями России и США в Стамбуле шагов по нормализации работы дипмиссий.

    1 марта 2025, 01:53 • Новости дня
    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским

    Трамп выразил готовность к диалогу с Зеленским при условии отказа от критики Путина

    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским, если тот откажется от критики Владимира Путина и выразит готовность к мирному урегулированию конфликта.

    Как передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп сообщил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским при условии, что украинский лидер перестанет критиковать президента России Владимира Путина. Трамп подчеркнул важность ясного заявления Зеленского о стремлении к миру, отметив: «Он должен сказать: «Я хочу заключить мир».

    Американский лидер также дал понять, что не заинтересован в затягивании конфликта, заявив, что США стремятся к миру и хотят положить конец смертям. В отличие от Зеленского, по его словам, Путин желает мира.

    Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне, где она перешла в перепалку. Сообщается, что после конфликта Трамп «вышвырнул» Зеленского из-за неуважения, которое он почувствовал. В результате была отменена сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Трамп также заявил, что Украине «не понравится» продолжать конфликта с Россией без поддержки США. Он подчеркнул, что прекращение огня возможно «прямо сейчас», если Киев согласится на переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру и подчеркнул неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам.

    Во время визита в Белый дом Зеленский получил жесткий ответ от Трампа, что, по заявлению Посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, может сказаться на отношениях между США и Украиной.

    Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

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    28 февраля 2025, 17:36 • Новости дня
    Грузия назвала западного деятеля, требовавшего санкций против России
    Грузия назвала западного деятеля, требовавшего санкций против России
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Бывший американский посол в Грузии Келли Дегнан 28 февраля 2022 года потребовала от руководства страны присоединиться к санкциям против России, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Папуашвили рассказал, что сначала посол встретилась с ним «в ожидании единственного ответа о том, что Грузия введет санкции». По его словам, экс-посол выразила «разочарование» и «замешательство» тем, что после начала СВО тогдашний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отверг участие его страны в санкциях.

    «Келли Дегнан предлагала нам выбрать светлую сторону или темную сторону. Это должно было выразиться в санкциях против России», – пояснил политик. Он отметил, что требование ввести санкции против России Дегнан высказывала «подчеркнуто и четко». После этого Дегнан направилась к Гарибашвили для «более прямого и объемлющего разговора».

    «Все попытки посла США тогда не принесли результата, правительство Грузии отказалось от непродуманной эскалации (с Россией)», – заявил Папуашвили. Он напомнил, что на следующий день президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии.

    «Мы ценим стратегическое партнерство, но знаем, что оно не должно использоваться таким образом. Мы за взаимное уважение с учетом национальных интересов», – заявил председатель парламента Грузии.

    По его словам, «к счастью, тогда Грузия проявила дальновидность».

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    2 марта 2025, 16:10 • Видео
    Ким готовит ядерный удар

    Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

    Коментарии (0)
    1 марта 2025, 03:25 • Новости дня
    Зеленский ответил на призыв уйти в отставку

    Зеленский ответил на призывы к отставке после провала переговоров в Белом доме

    Зеленский ответил на призыв уйти в отставку
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, подчеркнув, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины, а не зарубежные политики.

    Владимир Зеленский прокомментировал призывы к его отставке, которые ранее прозвучали в США. Как сообщает РИА «Новости», президент Украины заявил, что право решать его судьбу на посту главы государства остается исключительно за украинскими гражданами.

    «Это решение может принять только народ Украины… и если кто-то, я имею в виду, не рад мне, окей. Но между нами, американцы голосуют за американского президента, а каждая европейская страна голосует за своего президента», – отметил Зеленский в интервью Fox News, отвечая на вопрос о призывах к его отставке.

    Такие призывы прозвучали на фоне провала переговоров в Белом доме, после чего американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение, что Зеленский должен либо покинуть свой пост, либо измениться. Зеленский в своем заявлении подчеркнул, что только украинцы имеют право решать, оставаться ему на посту или нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

    Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что Зеленский должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и честные выборы.

    Вашингтон может использовать нелегитимность Владимира Зеленского для давления на Украину по вопросу соглашения о добыче полезных ископаемых, как отметил оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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    28 февраля 2025, 06:57 • Новости дня
    Госдеп раскрыл содержание переговоров России и США в Стамбуле

    Госдеп сообщил об обсуждении представителями России и США в Стамбуле шагов по нормализации работы дипмиссий

    Госдеп раскрыл содержание переговоров России и США в Стамбуле
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и США на переговорах в Стамбуле определили конкретные первые шаги для двусторонней стабилизации работы дипмиссий, сообщил Госдеп. Ранее журналисты отмечали, что стороны не делали заявлений по итогу встречи.

    Американское ведомство назвало встречу «конструктивной». США озвучили обеспокоенности в связи с доступом к банковским услугам и наймом контрактных работников. Также представители США подчеркнули необходимость поддерживать количественный уровень сотрудников посольства в Москве.

    Представители двух стран «договорились о новой встрече по указанным вопросам в ближайшем будущем». Дата и место новых переговоров определят дополнительно, передает РИА «Новости».

    Ранее военкор Александр Коц указывал, что переговоры продолжались более шести часов, но стороны не сделали «ни одного заявления». «Вся эта болтовня на камеры – лирика. Серьезные разговоры любят тишину. И видимо, это совместное решение США и России после сегодняшних переговоров в Стамбуле», – заявил он в Telegram, отметив, что не было «утечек» и сообщений «осведомленных источников Блумберг или Политико».

    Напомним, переговоры между делегациями России и США в Стамбуле завершились без комментариев со стороны российской делегации после шести с половиной часов обсуждений. Переговоры прошли в закрытом для прессы формате.

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    28 февраля 2025, 22:36 • Новости дня
    Захарова предложила смотреть отъезд Зеленского из Белого дома под группу «Ленинград»

    Захарова прокомментировала отъезд Зеленского из Белого дома после спора с Трампом и Вэнсом

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о досрочном отъезде президента Украины Владимира Зеленского из Белого дома, пишет ТАСС. Она заявила, что этот момент можно смотреть под музыку группы «Ленинград». Захарова не уточнила, о какой именно песне идет речь, но добавила, что одна из композиций группы включает соответствующий рефрен. (В песнях группы «Ленинград» часто используется ненормативная лексика. – Прим. ВЗГЛЯД).

    Во время визита Зеленского в Белый дом, президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс подвергли украинского лидера критике. Они обвинили его в неблагодарности. После публичной перепалки, как сообщает телеканал Fox News, Трамп предложил Зеленскому «уехать», и подписание важной сделки по редкоземельным металлам было отменено.

    Кроме того, Захарова выразила удивление, что Трамп и Вэнс проявили выдержку и не «вмазали» Зеленскому за его заявление о том, что Украина осталась в одиночестве в 2022 году. Такое заявление Зеленского она назвала «самой большой ложью» и подчеркнула, что это потребовало от американских лидеров значительной самообладания. В своем телеграм-канале Захарова отметила, что это «чудеса выдержки» со стороны Трампа и Вэнса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский обменялись резкими заявлениями на встрече по вопросу возможного перемирия. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру, подчеркнув неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам. Зеленский покинул Белый дом раньше времени после ожесточенного спора с президентом США в прямом эфире в Овальном кабинете.

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    28 февраля 2025, 21:57 • Новости дня
    Fox News: Подписание сделки по минералам между Украиной и США отменено
    Fox News: Подписание сделки по минералам между Украиной и США отменено
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    После публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной, сообщил телеканал Fox News.

    По данным телеканала Fox News, Белый дом подтвердил отмену пресс-конференции и прекращение переговоров по сделке, передает РИА «Новости».

    Fox News также передал, что после конфликта автомобиль для Зеленского уже ждал у западного крыла Белого дома, хотя он еще не покинул здание на момент выхода информации. Журналисты телеканала сообщили, что, по их данным, президент США попросил Зеленского уехать.

    Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский поругались в ходе встречи в Белом доме. Американский лидер заявил Владимиру Зеленскому, что Украина имеет большие проблемы и проигрывает в конфликте с Россией, отметив, что он ведет себя неуважительно по отношению к США.

    Зеленский заявил, что не готов к прекращению огня на Украине, чем вызвал гнев президента США.


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    2 марта 2025, 07:21 • Новости дня
    Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН

    Маск согласился с предложением пользователей соцсети покинуть США НАТО и ООН

    Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН
    @ Chip Somodevilla/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Известный предприниматель Илон Маск выразил согласие с предложением пользователя соцсети Х о выходе США из НАТО и ООН.

    Американский бизнесмен Илон Маск выразил согласие с идеей выхода Соединенных Штатов из НАТО и ООН, пишет РИА «Новости». Маск отреагировал на сообщение пользователя соцсети Х, который заявил, что США «пора покинуть НАТО и ООН».

    Маск, известный своими активными высказываниями в соцсетях, ответил коротко: «Я согласен». Его комментарий вызвал широкий резонанс в интернет-сообществе и стал предметом обсуждения в различных медиа.

    Ранее Маск неоднократно выражал критику в адрес международных организаций и поддерживал связи с политическими движениями, выступающими за изменение внешнеполитического курса США. Однако его текущее заявление стало неожиданностью для многих его подписчиков и вызвало активные дискуссии по поводу роли США в международных организациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости создания французского ядерного зонтика над Европой для усиления Франции на фоне неуверенности в поддержке США.

    Президент США на встрече в Вашингтоне предлагал остановить конфликт на Украине, в то время как Владимир Зеленский стремился получить больше финансирования. Владимир Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, заявив, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины.

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    1 марта 2025, 12:05 • Новости дня
    Белый дом оценил позицию России на переговорах в Эр-Рияде

    В Белом доме назвали позицию России на переговорах в Эр-Рияде разумной

    Белый дом оценил позицию России на переговорах в Эр-Рияде
    @ Freddie Everett/Us State/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Представители России на переговорах в Эр-Рияде не выдвинули максималистских требований, что вызвало положительную оценку Белого дома, сообщает канал CBS.

    Представители Белого дома выразили удовлетворение позицией России на переговорах в Эр-Рияде, отметив, что российские переговорщики продемонстрировали разумный подход, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнул канал, американские чиновники, включая госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Уолтца, отметили, что российская сторона проявила сдержанность в своих требованиях.

    Это контрастирует с позицией Украины, которая, как сообщает CBS, предъявила максималистские требования.

    По данным канала, Белый дом ожидал более жесткого подхода от России, но был приятно удивлен результатами.

    Напомним, на переговорах в Эр-Рияде Россия и США акцентировали внимание на необходимости устранения первопричин кризиса на Украине.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил историческую значимость этих переговоров при посредничестве Саудовской Аравии.

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    27 февраля 2025, 22:45 • Новости дня
    Стармер не ответил на вопрос Трампа о способности Британии «самостоятельно справиться с Россией»
    Стармер не ответил на вопрос Трампа о способности Британии «самостоятельно справиться с Россией»
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Британский премьер-министр Кир Стармер не ответил на вопрос о способности Великобритании самостоятельно «справиться с Россией».

    Во время пресс-конференции в Белом доме Стармер отметил, что Соединенные Штаты всегда могут рассчитывать на поддержку Великобритании. Тогда президент США шутливо поинтересовался у него, способна ли Великобритания «справиться с Россией самостоятельно». Это вызвало смех журналистов. Сам премьер-министр лишь улыбнулся, не дав ответа, передает ТАСС.

    В четверг в Вашингтоне состоялась встреча президента США и премьер-министра Великобритании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пресс-конференции президента США репортер задал вопрос о том, не станет ли сохранение новых регионов за Россией опасным сигналом для Китая, на что американский лидер предложил: «А вы попробуйте вернуть их обратно».

    Глава американского государства считает, что если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово.

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    2 марта 2025, 01:03 • Новости дня
    Карлсон призвал выдвинуть обвинения Зеленскому в серьезных преступлениях

    Американский журналист Карлсон выступил с призывом обвинить Зеленского в преступлениях

    Американский журналист Такер Карлсон настоял на необходимости начать обвинять Владимира Зеленского и киевские власти в многочисленных преступлениях, совершенных при покровительстве Запада.

    Как сообщает ТАСС, журналист Такер Карлсон выразил мнение, что Владимира Зеленского и киевские власти необходимо уже сейчас начать обвинять в серьезных преступлениях, совершенных при негласной поддержке западных стран.

    Карлсон отметил, что сенатор Линдси Грэм, ранее поддерживавший Киев, призвал Зеленского уйти в отставку после его конфликта с Дональдом Трампом. Это изменение в позиции сенатора Карлсон связывает с возможным знанием будущих событий.

    Журналист в социальной сети X подчеркнул, что украинское правительство за последние три года, по его словам, при поддержке Запада совершило множество серьезных преступлений. Он заявил, что украинцы причастны к политическим убийствам в разных странах, а также к покушениям на журналистов и высокопоставленных лиц, что, по мнению Карлсона, в какой-то момент станет явным.

    В конце февраля Владимир Зеленский встретился с Трампом в Белом доме, где между ними возникла перепалка. Трамп обвинил Зеленского в неуважении к Соединенным Штатам и неподготовленности к мирному решению конфликта на Украине. В результате встреча закончилась без подписания соглашений, а пресс-конференцию отменили.

    Как отмечает ТАСС, в мае 2022 года в России был создан Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов. С тех пор было опрошено более тысячи свидетелей, а собранная информация передана в международные организации. Свидетельства, опубликованные в сети Интернет, были просмотрены более 80 млн раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации Дональда Трампа возмущены высказываниями Владимира Зеленского в адрес президента США, что усиливает конфликт между Вашингтоном и Киевом.

    Адвокат Боб Амстердам в интервью Такеру Карлсону заявил, что USAID содействовала Владимиру Зеленскому в разрушении Украинской православной церкви через создание фальшивых церквей и насилие.

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям на границе с США.

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    27 февраля 2025, 22:31 • Новости дня
    Трамп выразил уверенность, что Путин сдержит свое слово

    Трамп выразил уверенность в соблюдении Россией соглашения по Украине в случае урегулирования конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Я знаю его уже на протяжении долгого времени… Я не верю, что он станет нарушать свое слово», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США выразил уверенность, что соглашение, если его удастся заключить, «будет сохраняться». Глава американского государства отметил, что в сделках придерживается принципа «доверяй и проверяй».

    Оценивая реакцию России по урегулированию кризиса, Трамп сказал, что удалось «очень хорошо продвинуться». «Я думаю, что Россия действует очень хорошо», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский президент проявляет готовность слышать собеседников, что выделяет его администрацию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил европейские страны в ложных заявлениях о том, что Россия якобы блокирует переговоры по украинскому конфликту.

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    1 марта 2025, 18:57 • Новости дня
    Рютте призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом

    Генсек НАТО Рютте призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом

    Рютте призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом
    @ Jim LoScalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления», и заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США, сообщил телеканал Би-би-си.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости восстановления отношений между Владимиром Зеленским и президентом США, передает ТАСС.

    Рютте подчеркнул, что он призвал Зеленского найти способ наладить контакт с американским лидером и его администрацией.

    Он выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в Белом доме, назвав его «достойным сожаления».

    Ранее президент США после скандала с Зеленским поручил изучить возможные варианты временного или полного прекращения поставок оружия на Украину.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что визит Владимира Зеленского в Вашингтон был воспринят в России как политический и дипломатический провал киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западные СМИ и политики до сих пор не могут прийти в себя от политического насилия, совершенного президентом США и вице-президентом Джей Ди Вэнсом над главой киевского режима.

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    28 февраля 2025, 23:41 • Новости дня
    Министр обороны США приказал Киберкомандованию прекратить атаки на Россию

    Хегсет поручил Киберкомандованию США прекратить операции против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Пентагон приказал Киберкомандованию США прекратить все наступательные кибероперации против России, что свидетельствует о стремлении Вашингтона нормализовать отношения с Москвой.

    Министр обороны США Пит Хегсет дал указание Киберкомандованию США остановить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Record. Указание было передано командующему Киберкомандованием генералу Тимоти Хо. Приказ, однако, не касается Агентства национальной безопасности (АНБ) и его разведывательной деятельности в отношении России.

    Источники издания отмечают, что этот шаг является частью усилий Вашингтона по нормализации отношений с Москвой. Решение было принято на фоне текущих геополитических событий и направлено на снижение напряженности между странами.

    Киберкомандование уже начало анализировать последствия указа Хегсета. «Командование начало составлять »оценку рисков« для министра обороны, в которой указаны остановленные операции и возможные угрозы, исходящие от России», сообщают источники.

    Пока неясно, как данное решение повлияет на общую стратегию США в киберпространстве, однако оно может стать значительным шагом в изменении российско-американских отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин выразил поддержку предложению американской стороны о значительном сокращении военных расходов США и России. Это могло бы служить шагом в направлении снижения напряженности между странами.

    Министерство обороны США подтвердило, что в 2026 финансовом году собирается снизить оборонные расходы на 8%.

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    28 февраля 2025, 14:21 • Новости дня
    Россия предложила США возобновить прямое авиасообщение
    Россия предложила США возобновить прямое авиасообщение
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    МИД России предложил США восстановить прямое авиасообщение в ходе консультаций в Стамбуле, подчеркнув важность этого шага для укрепления двусторонних отношений.

    По данным ведомства, Россия предложила США рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения между странами, передает ТАСС.

    Это предложение было сделано в ходе российско-американских консультаций, которые прошли в Стамбуле. МИД подчеркнул необходимость этого шага в укреплении двусторонних отношений и отметил, что прямое авиасообщение может стать важным элементом в развитии сотрудничества.

    Авиасообщение между Россией и США было приостановлено в рамках международных санкций и ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США на переговорах в Стамбуле определили конкретные первые шаги для двусторонней стабилизации работы дипмиссий. Ранее журналисты отмечали, что стороны не делали заявлений по итогу встречи. Песков заявил о диалоге с США с позиции уважения.

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    27 февраля 2025, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил, что мир на Украине наступит «быстро» или «не случится вообще»

    Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине произойдет «относительно быстро» или «не случится вообще»

    Трамп заявил, что мир на Украине наступит «быстро» или «не случится вообще»
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование конфликта на Украине произойдет «либо относительно быстро, либо не случится вообще», заявил президент США Дональд Трамп.

    «Думаю, мы достигли большого прогресса, и это продвигается довольно быстро. Это либо случится относительно быстро, либо не случится вообще», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Как отметил президент США, «следующий шаг, который мы делаем – навстречу вполне достижимому соглашению о прекращении огня», которое, по мнению Вашингтона, «может произойти быстро».

    Президент США заявил, что поддерживает пятую статью устава НАТО о коллективной безопасности, но в контексте возможной отправки военного контингента на Украину, по его мнению, она не понадобится: «Я не считаю, что у будет какая-либо причина для этого. У нас будет очень успешный мир, и думаю, что он будет долгим и длящимся».

    «Я не хочу платить миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов, как и премьер-министр (Великобритании Кир Стармер) или кто-либо другой, за бессмысленную войну, которой никогда не должно было случиться», – сказал он.

    Напомним, он выразил уверенность, что соглашение, если его удастся заключить, «будет сохраняться». Как заявил глава американского государства, если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово.

    Коментарии (8)
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