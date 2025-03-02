Уолтц: США продолжают обсуждение с Россией по работе дипмиссий

Tекст: Ольга Иванова

Уолтц сообщил, что Вашингтон и Москва продолжают обсуждения по вопросам работы дипломатических миссий и урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости». Уолтц уточнил, что команда госсекретаря Марко Рубио на рабочем уровне встречалась с российскими представителями для обсуждения расширения деятельности посольств, которые в настоящее время фактически закрыты с обеих сторон. Он отметил важность работоспособности посольств для продвижения переговоров.

Уолтц также подчеркнул, что США осведомлены о существующих и будущих разногласиях между сторонами. Однако, по его словам, администрация президента Дональда Трампа намерена продвигаться в урегулировании конфликта через методы челночной дипломатии. Он добавил, что обсуждения с Россией касаются также условий, необходимых для прекращения конфликта на Украине.

Ранее в Стамбуле состоялись переговоры между делегациями России и США, которые продлились шесть с половиной часов. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что консультации проходят на уровне экспертов МИД.

Госдеп сообщил об обсуждении представителями России и США в Стамбуле шагов по нормализации работы дипмиссий.