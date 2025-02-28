Рогов сообщил о зачистке поселка Бурлацкое от ВСУ на границе ДНР и Запорожья

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские войска освободили поселок Бурлацкое, который находится на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области, от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС. Рогов добавил, что в данный момент в поселке проводится зачистка.

По словам Рогова, российские войска быстро продвигаются на данном участке линии боевого соприкосновения. Бои за освобождение Бурлацкого начались лишь накануне. Рогов также отметил, что выход на границы Запорожской и Днепропетровской областей со стороны ДНР – уже решенный вопрос. Однако он подчеркнул, что форсировать события и подгонять войска не стоит, так как и российская, и украинская стороны понимают неизбежность этого исхода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска отбросили противника западнее Времевки. Ранее сообщалось, что российская армия вышла на границу Запорожской области и ДНР.