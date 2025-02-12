Российские войска отбросили противника западнее Времевки

Сенатор: Изучение законодательного прошлого России поможет стране после СВО

Сенатор Кондратьев: История права поможет нам в переговорах по итогам СВО

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Презентация книги прошла во вторник в наццентре «Россия». Участники, в том числе студенты юридических вузов Москвы, обсудили развитие законодательства и правовых институтов СССР во время войны и послевоенный восстановительный период. Также спикеры уделили внимание самоотверженному труду и героизму работавших в тылу людей, прежде всего подростков и женщин, что стало залогом общей победы над нацизмом.

В ходе презентации автор книги Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, напомнил, что «только в колхозах число трудоспособных мужчин с 1941 по январь 1944 г. сократилось с 16,9 млн до 3,6 млн человек».

Эта перестройка промышленности и сельского хозяйства сопровождалась грандиозными изменениями в правовой системе, которые и были отражены в книге. При этом, по словам Крашенинникова, чрезвычайные меры, эффективно работавшие в военное время, оказались не только бесполезными, но и вредными после окончания боевых действий. И только в 50-е годы страна стала медленно выходить из мобилизационного режима управления экономикой и жизнью людей.

«Нам необходимо понимать, как исторически срабатывают те или иные механизмы в законодательном строительстве. Только так можно, что называется, не наступить на грабли. Это понимание дает нам более-менее полную общественно-политическую картину в динамике, с учетом изменений и возможных последствий», – сказал Крашенинников.

По его словам, сегодня налицо позитивные юридические улучшения, которые получила российская система управления за последние 80 лет. «Раньше бывали случаи, когда одна телеграмма руководства партии отменяла некие нормы права на местах. Однако сейчас в этом нет необходимости. Нынешняя законодательная система оперативно реагирует на меняющуюся обстановку в России и мире. Кроме того, она стала более полной, нежели это было в 40-х годах», – отметил он.

«Презентованная книга – это уникальный симбиоз выжимок из истории с правовой оценкой важнейших событий до и после Великой Отечественной войны. Например, именно тогда была создана нынешняя архитектура безопасности в Европе и мире, а также совершенствовались принципы внешней политики нашей страны», – подчеркнул Алексей Кондратьев, член комитета Совета Федерации по международным делам, участник СВО.

По его словам, необходимо помнить о том, что «можно победить на фронте, но проиграть в политике». «Уже в 1946 году Запад начал против СССР холодную войну. Применялись все инструменты: политические, экономические, социальные. Учитывая этот опыт, сейчас критически важно анализировать события, документы, решения, начиная с первого послевоенного года. Это позволит избежать ошибок в отстаивании наших геополитических интересов уже по итогам СВО за столом переговоров», – подчеркнул сенатор.