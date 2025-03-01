Кир Стармер лично встретил Зеленского и обещал поддержку Украине

Tекст: Вера Басилая

Стармер пообещал, что Лондон будет оказывать помощь Киеву до тех пор, пока это будет необходимо. Это заявление было сделано перед началом переговоров с украинским лидером на Даунинг-стрит, 10, передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что цель Лондона заключается в достижении прочного мира для Украины, основанного на принципах суверенитета и безопасности.

Встреча началась с того, что британский премьер нарушил традицию: вместо того чтобы ждать гостя у порога своей резиденции, он пошел ему навстречу и обнял. По мнению телеканала Sky News, это было символом поддержки Киева, особенно в свете недавних событий в США, где Зеленский вступил в перепалку с американским президентом.

После этого Стармер и Зеленский приступили к встрече за закрытыми дверями.

Ранее команда президента США решила прекратить переговоры с Зеленским после скандала в Овальном кабинете. После того как переговоры Зеленского с Трампом завершились скандалом, украинский лидер прилетел в Лондон.

Официальный представитель МИД России заявил, что Зеленский получил отрезвляющую взбучку от президента США.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленского публично превратили в политический труп.