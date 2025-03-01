Команда президента США решила прекратить переговоры с Зеленским

Уолтц заявил, что команда президента США единогласно решила прекратить переговоры с Зеленским

Tекст: Вера Басилая

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что команда Дональда Трампа единогласно рекомендовала ему прекратить переговоры сВладимиром Зеленским после перепалки, произошедшей в Овальном кабинете, передает ТАСС.

«После такого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как можно двигаться вперед», – отметил Уолтц.

По его словам, продуктивные переговоры и заключение сделки по полезным ископаемым могли бы стать «позитивным моментом для Украины». Однако, как отметил помощник президента США, Зеленский не дал четкого сигнала о желании остановить боевые действия, что огорчило и разозлило американского президента.

Он добавил, что после инцидента украинский посол и советники Зеленского просили продолжить переговоры, но украинский лидер выбрал продолжение спора.

Уолтц также выразил мнение, что Зеленский привык к безусловной поддержке Вашингтона, что, по словам помощника, мало соответствовало новому подходу администрации Трампа.

«Он не получил уведомления о том, что в городе новый шериф, это новый президент и мы нацелены применить новый подход для достижения мира», – подчеркнул Уолтц, добавив, что Зеленский «оказал своей стране медвежью услугу».

Ранее президент США после скандала с Зеленским поручил изучить возможные варианты временного или полного прекращения поставок оружия на Украину в ходе совещания с сотрудниками национальной безопасности.

Официальный представитель МИД России заявил, что Зеленский получил отрезвляющую взбучку от президента США.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленского публично превратили в политический труп.