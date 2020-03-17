Росавиация опровергла возможность банкротства крупных российских авиакомпаний

У крупных российских авиакомпаний нет рисков банкротства, как у авиаперевозчика Utair, сообщил первый замминистра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько.

Ранее он заявлял, что Росавиация видит риски банкротства авиакомпания на фоне ситуации с коронавирусом, в особо сложном финансовом положении, по его словам, находится авиакомпания Utair.

«Мы проводим оценку финансово-экономического состояния авиакомпаний. Оценка, которая была проведена... риска подобного уровня, как у Utair, по другим авиакомпаниям мы не отмечали. Есть формальные некоторые отклонения от нормативных значений методики оценки финансово-экономического состояния по авиакомпаниям, но это погрешности самой методики. Из серьезных крупных компаний там нет ни одной», – приводит слова Нерадько РИА «Новости».

При этом замминистра отметил, что авиакомпания Utair пока не просила о срочных мерах поддержки.

«Пока не просили. Оценка финансово-экономического состояния авиакомпании осуществляется по материалам, которые предоставляет сама авиакомпания за квартал. Сейчас авиакомпания не выходила с предложением оказания срочных мер поддержки», – сказал он.

Нерадько добавил, что Минтранс намерен на этой неделе завершить предварительные расчеты убытков авиаотрасли от коронавируса.

«Сделать это (подготовить план мер поддержки, – прим. ВЗГЛЯД) достаточно проблематично. Потому что сначала все обратились к авиакомпаниям, а потом аэропорты говорят: «А мы тоже несем потери». Поэтому мы рассчитываем, что на этой неделе мы завершим эту работу – сделаем предварительные расчеты убытков организаций гражданской авиации», – пояснил замминистра.

При этом, отвечая на вопрос о том, насколько точными являются озвученные цифры в 100 млрд рублей убытков, он сказал: «Это такие оценочные цифры, на которые я бы не стал ориентироваться. Может, это будет больше, может это будет там 170 млрд рублей, может быть и 200 млрд рублей. Пока мы к концу недели не сосчитаем это все, говорить об этом преждевременно», – добавил Нерадько.

«Мы сейчас разработали форму предоставления информации, которая позволила бы упорядочить информацию, предоставляемую от организаций гражданской авиации по оценке своих убытков. Мы разработали форму, направили ее в организации. Пока никто точно это (объем убытков, – прим. ВЗГЛЯД) не назовет», – отметил он, уточнив, что аэропорты пока не озвучивали объем своих потерь.

Ранее Росавиация заявляла, что ситуация на авиарынке в связи с закрытием международных полетов из России может привести к банкротству ряда авиакомпаний. Также о финансовых потерях из-за коронавируса рассказали «Аэрофлоте».