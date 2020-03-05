В «Аэрофлоте» рассказали о финансовых потерях из-за коронавируса

Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев высказался о потерях компании от коронавируса.

«Да, конечно, в рамках данных, которыми располагаем, мы оцениваем и пытаемся прогнозировать. Они большие», – заявил Савельев, передает РИА «Новости».

Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрей Панов отметил, что в авиакомпании не знают, смогут ли получить компенсации из бюджета из-за потерь от коронавируса.

Савельев отметил, что компания сократит количество рейсов в Италию, если их загрузка начнет падать.

«Исходим из того, что запрета на полеты нет, есть рекомендация пассажирам ограничить перемещение. И, конечно, мы мониторим фактическую загрузку. Если она начнет падать, мы сократим количество рейсов», – сказал он.

По его словам, на данный момент загрузка рейсов в Италию «упала, но некритично».

Глава компании добавил, что «Аэрофлот» не намерен полностью отменять какие-либо направления из-за коронавируса.

«Все значительно сложнее. Мы сами, просто так, без последствий, отказаться от маршрута не можем: мы потеряем слоты, а это один из ключевых активов авиакомпании. Слоты – очень дорогой и ценный актив, мы владеем ими во многих случаях исторически. Если мы их потеряем, их очень быстро перепродадут. Международные пассажирские перевозки – это сложный и конкурентный рынок», – сказал Савельев.

В четверг сообщалось, что коронавирус привел к банкротству британской авиакомпании Flybe, ее передали под внешнее управление.

Ранее стало известно, что лоукостер «Победа» в марте-апреле сократит частоту полетов в Италию на 39% в связи с падением спроса.