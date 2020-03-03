«Победа» резко сократит полеты в Италию

Лоукостер «Победа» в марте-апреле сократит частоту полетов в Италию на 39% в связи с падением спроса, однако полностью перевозка не прекращается ни по одному из действующих направлений.

«Частота полетов «Победы» в Италию в марте – апреле 2020 года сокращена на 39%», – передает сообщение авиакомпании ТАСС.

Отмечается, что по расписанию в марте будут выполнять рейсы из Москвы в Бергамо – по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям, по субботам – в Тревизо и Римини, по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям – в Рим. В Пизу – по воскресеньям.

Пока уточняется коррекция расписания на апрель.

Директор департамента управления сетью и доходами «Аэрофлота» Иван Батанов, в свою очередь, сообщил, что авиакомпания временно сократит число рейсов в Италию из-за коронавируса, передает РИА «Новости».

«К сожалению, да, есть некоторые меры по другим направлениям в Азии и Европе, и мы не решили ничего пока по сокращению полетов в другие места в Азии, как и по Европе. Но касательно Италии мы внимательно следим за ситуацией, и, скорее всего, предложим какие-то сокращения провозных емкостей по направлениям в Италию на некоторое время», – сказал Батанов.

Отметим, что число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Италии, по последним данным, превысило 2 тыс., 52 человека умерли.

Накануне стало известно, что у россиянина, вернувшегося из Италии, обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-2019.

Минздрав рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию и ряд других стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.