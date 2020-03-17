Врач предупредил об угрозе заражения коронавирусом через мобильные телефоны

Заведующий отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии в ГВКГ им. Бурденко Алексей Федоров заявил, что мобильный телефон является одним из самых важных переносчиков и источников заражения коронавирусом.

«Мобильный телефон – один из самых важных переносчиков и источников заражения. Насколько эффективна его дезинфекция пока не ясно», – написал он в своем Facebook.

Он также отметил, что говорить о том, что маски не защищают, не совсем верно.

«Не защищают на 100%. А на 60 или 80 вполне вероятно, защищают. Защищают от крупных фрагментов слюны и слизи, несущих максимальное количество вируса. Носите маски. Тем более, если сами почувствовали симптомы простуды», – написал он.

Федоров отметил, что главный источник вируса для России именно Европа, так как северный Китай «поздно вошел в эпидемию», и российские власти закрыли границу – все это снизило значимость Китая для эпидситуации в России.

«Вспышка и высокая смертность в Италии связана со слишком бурным началом эпидемии, плюс большое количество пожилых. В какой-то момент больницы захлебнулись, банально не хватало аппаратов ИВЛ», – написал эксперт.

Он также объяснил, почему в России так мало случаев по сравнению с Европой.

«Достаточно открыть сайт флайтрадар24, отслеживающий полеты гражданской авиации. Над Европой небо сплошь закрыто самолетами, а к нам текут «ручейки». Мы остаемся относительно закрытой страной, что в случае эпидемии несомненный плюс», – заявил он.

По словам Федорова, никакого замалчивания в официальной статистике в России нет.

«Переполненные больницы и тысячи умерших – фейк. Другое дело, что есть бреши в карантине (особенно в аэропортах), да и сами наспех разработанные тест-системы могут давать ложноотрицательный (да и ложноположительный) результат. Количество заболевших может быть больше за счет тех, кто ходит невыявленным», – отметил он.

По его словам, по этой же причине реальная смертность от вируса, скорее всего, ниже, чем заявленные 3,5%.

«В каждой стране есть большой пул больных, переносящих болезнь в легкой форме, не обращавшихся за помощью, а, следовательно, неучтенных. Если учесть их, смертность будет ниже», – написал Федоров.

Говоря о небольшом увеличении – в 15-30% – случаев госпитализированных с внебольничной пневмонией, он отметил, что это не связано с коронавирусом.

«Улучшилась диагностика, везут «каждый чих». Лучшая диагностика показала, что в популяции немало случаев пневмонии на фоне гриппа А H1N1 и А H1N2 и т.д. того самого семейства «свиного гриппа», что наводил ужас несколько лет назад. Сейчас про него не принято вспоминать, а он-то как раз вызывает пневмонию у молодых, и летальность при заражении выше, чем у короны», – заявил Федоров.

Он также прокомментировал информацию о более высокой летальности у людей, принимающих препараты из группы ингибиторов АПФ для лечения гипертонии и сердечной недостаточности.

«Пока этот вопрос на уровне изучения, статистически достоверных данных нет. Но, в случае серьезной вспышки, вполне вероятно будут рекомендации заменить эти препараты на аналоги, благо, они есть», – заявил Федоров.

Ранее сообщалось, что Минздрав России поручил создать федеральные консультативные центры по вопросам диагностики и лечения коронавируса, они появятся на базе крупных учреждений здравоохранения.

По данным на 17 марта, в России зарегистрировано 114 случаев коронавируса.

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