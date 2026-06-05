В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.0 комментариев
Москва и Татарстан возглавили рейтинг инвестиционного климата регионов
Москва и Республика Татарстан разделили первое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, результаты рейтинга представило Агентство стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме.
Агентство стратегических инициатив представило результаты исследования состояния деловой среды в регионах России на Петербургском международном экономическом форуме, передает РИА «Новости». Лидерами списка стали Москва и Республика Татарстан.
Столица удерживает первенство уже восьмой раз подряд. Татарстан вернулся на вершину списка впервые с 2017 года. Вторую строчку заняли Нижегородская и Московская области.
Третье место досталось Сахалинской области, Петербургу и Башкортостану. Четвертую позицию разделили Калужская область и Краснодарский край. Пятую строчку заняли Крым и Чеченская Республика.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой АСИ Светланой Чупшевой.
В феврале текущего года глава государства отметил отличную динамику экономического роста Москвы.
В начале прошлого года Республика Татарстан заняла третье место в рейтинге АСИ по качеству жизни.