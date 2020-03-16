Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом

Британский актер Идрис Эльба, сыгравший в фильме «Тор» (Thor, 2011) по одноименному комиксу издательства Marvel Comics, сообщил, что прошел тест на коронавирус нового типа, который дал положительный результат.

В своем Twitter актер сообщил, что чувствует себя хорошо, симптомы пока не проявились. «Но я нахожусь в изоляции с тех пор, как узнал, что могу быть подвержен инфицированию вирусом», – рассказал он.

Актер пообещал, что будет сообщать поклонникам о своем состоянии здоровья, и отметил, что не паникует.

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47-летний Идрис Эльба начал сниматься в кино в 90-х годах. Помимо фильма «Тор», известность ему принесли криминальная комедия «Рок-н-рольщик» (RocknRolla, 2008), научно-фантастический боевик «Тихоокеанский рубеж» (Pacific Rim, 2013) и драма «Большая игра» (Molly's Game, 2017). В 2012 году Эльба был удостоен премии «Золотой глобус» в категории «Лучший актер мини-сериала или фильма на ТВ» за роль в многосерийном детективе «Лютер» (Luther, 2010 – по наст. время).

Ранее коронавирусом заразились американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, а также украинская и французская актриса Ольга Куриленко.

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