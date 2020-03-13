Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону, семикратный победитель общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад объявил, что принял решение завершить карьеру.

«Когда я прощаюсь с вами, я так тронут, но спокоен. Я вспоминаю места, лица, эмоции, которые сопровождали меня на протяжении карьеры. Сомнения и испытания, которые я преодолел, мечты, которые осуществились. Я оставляю часть своей жизни позади», – передает ТАСС заявление 31-летнего Фуркада.

Последнюю гонку в карьере Фуркад проведет в субботу, выйдя на старт гонки преследования. Из-за угрозы распространения коронавируса отменены смешанные эстафеты предпоследнего этапа в финском Контиолахти и заключительный этап в Холменколлене.

Фуркад неоднократно критиковал Россию и российских спортсменов на фоне скандалов, связанных с якобы имевшим место применением допинга.