Российские биатлонисты дисквалифицированы за допинг

Российские биатлонисты Александр Чернышов и Александр Печенкиин получили по четыре года дисквалификации за допинг, сообщил источник.

Обвинения в нарушении антидопинговых правил были предъявлены россиянам еще в августе 2018 года. Помимо Чернышова и Печенкина под подозрение тогда попали еще и Светлана Слепцова, и Евгений Устюгов. Пока решение принято только по двум биатлонистам, передает ТАСС. Отметим, что Слепцова и Устюгов уже завершили спортивную карьеру.

Напомним, ранее биатлонист из Франции Мартен Фуркад заявил, что не уважает россиянина Александра Логинова, победившего в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Причиной этого стала история с отстранением Логинова в 2013 году из-за обнаружения в допинг-пробе эритропоэтина. Дисквалификация российского спортсмена закончилась в 2016 году.

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален поддержал россиянина Александра Логинова, который подвергся критике со стороны французского спортсмена Мартена Фуркада после победы на Кубке мира.