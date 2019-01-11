Российский биатлонист победил в спринте на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе выиграл спринт.

Для Логинова этот результат стал первой победой в карьере и шестым попаданием в призы на Кубке мира, передает Sports.ru.

Вторым пришел норвежский биатлонист Йоханнес Бе, для него это стало 46-м попаданием на подиум. Третьим стал швед Себастьян Самуэльссон.

Стоит отметить, что это достижение – первое золото россиян в новом сезоне.