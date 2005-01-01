Бьорндален встал на сторону россиянина Логинова

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален поддержал россиянина Александра Логинова, который подвергся критике со стороны французского спортсмена Мартена Фуркада после победы на Кубке мира.

Бьорндален заявил в эфире телеканала TV2, что «есть некоторые, кто не согласен с тем, что Логинов вернулся», однако «он отбыл дисквалификацию, и его возвращение в спорт нужно уважать», передает газета «Известия».

Ранее биатлонист из Франции Фуркад заявил, что не уважает россиянина Александра Логинова, победившего в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Причиной этого стала история с отстранением Логинова в 2013 году из-за обнаружения в допинг-пробе эритропоэтина. Дисквалификация российского спортсмена закончилась в 2016 году.