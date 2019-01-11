Фуркад отказал в уважении победившему его российскому биатлонисту

Биатлонист из Франции Мартен Фуркад заявил, что не уважает россиянина Александра Логинова, победившего в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Я уважаю то, что Логинову разрешено соревноваться, но не рад его победе и не уважаю его самого из-за допинга. Он так и не извинился и не говорил об этом. Мы были слишком добры к нему. Не только я, но и СМИ, болельщики и зрители вдоль трассы», – заявил Фуркад, передает «Советский спорт» со ссылкой на TV 2 Sport.

Французский спортсмен отметил, что Логинов «должен извиниться», но вместо этого россиянин «делает вид, что ничего не произошло».

Сам француз занял в соревновании седьмое место.

Напомним, 11 января Логинов на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе выиграл спринт.

В 2017 году Фуркад во время гонки на ЧМ в австрийском Хохфильцене наступил Логинову на лыжу, из-за чего тот упал. До этого француз в соцсетях оскорблял россиянина.

Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.