Фуркад призвал сохранить сильную в зимних видах спорта Россию

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад считает, что несмотря на возможные санкции со стороны ВАДА, нужно обеспечить, чтобы Россия осталась сильной страной в зимних видах спорта.

«Я думаю, что Россия будет наказана, и надеюсь, что это будет иметь последствия. Из-за них я потерял пару медалей. Наказание должно быть строгим, но в то же время мы должны обеспечить, чтобы Россия оставалась сильной зимней спортивной державой. Это важно. Россия должна выступать в биатлоне и должна быть представлена в спорте», – передает РИА «Новости» со ссылкой на NRK слова Фуркада.

«Все знают о моей позиции в допинговом вопросе. Я не рад этой ситуации. Россия, как и Германия, Норвегия и Франция, является важной страной в спорте. В прошлом Россия много раз допускала ошибки, а Олимпийские игры в Сочи были для меня центральным моментом», – добавил он.

Напомним, ранее в понедельник члены комитета спортсменов ВАДА призвали лишить всех российских атлетов права участия в Олимпийских играх.

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