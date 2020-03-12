Генсек ООН отменил ряд мероприятий в штаб-квартире из-за коронавируса

Все второстепенные мероприятия в штаб-квартире ООН будут отменены с 16 марта, такое решение принял генсек организации Антониу Гутерреш, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

«Генсек ООН принял решение отменить все организуемые ООН параллельные мероприятия в штаб-квартире с 16 марта до конца апреля. ООН также настоятельно призывает все страны-члены рассмотреть возможность отмены всех параллельных мероприятий и встреч, которые они организуют», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее ООН отменила почти все мероприятия весенней сессии СПЧ из-за коронавируса.

Также в ООН протестировали систему удаленного проведения заседаний Совбеза на случай ухудшения ситуации с распространением коронавируса.