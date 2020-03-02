ООН отменила почти все мероприятия весенней сессии СПЧ из-за коронавируса

Совет ООН по правам человека в качестве предосторожности в связи с ситуацией с новым коронавирусом временно отменяет мероприятия 43-й сессии, кроме основных заседаний, сообщила президент СПЧ ООН Элизабет Тичи-Фиссльбергер.

Заявление она сделала после получения срочного письма от генерального директора женевского отделения ООН Татьяны Валовой о мерах предосторожности по коронавирусу, передает РИА «Новости».

Валовая предложила бюро Совета ООН по правам человека отменить все мероприятия и встречи, которые проходят параллельно с основной сессией, и рекомендовать участникам 43-й сессии отказаться от поездок в Женеву до ее завершения, либо принять участие по видеосвязи.

Весенняя сессия СПЧ ООН проходит в Женеве с 24 февраля по 20 марта.

В конце февраля сообщалось, что Женевский международный автосалон 2020 года отменили по распоряжению властей Швейцарии из-за вспышки коронавируса.

Власти Швейцарии до 15 марта решили запретить все массовые мероприятия с участием свыше 1 тыс. человек для предотвращения распространения COVID-19.

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