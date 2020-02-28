Юбилейный Женевский автосалон отменили из-за коронавируса

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28 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 15:36  |  vz.ru
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США и Британия накачивают Россию нефтедолларами

США и Великобритании внезапно понадобилась российская нефтьФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Российская нефть марки Urals нарасхват по всему миру. Неожиданно интерес к ней проявили наиболее агрессивно настроенные против РФ страны – США и Великобритания. Резко нарастила закупку нашей нефти и Турция. Почему главные геополитические противники Москвы помогают российской экономике рублем? Подробности...
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Чем плох Берни Сандерс

В значительно большей степени, чем Трамп, Сандерс является контрэлитным политикомФото: Ronen Tivony/Reuters
Кандидат в президенты Берни Сандерс отбивается от обвинений в связях с Россией, где, как уверены в либеральных СМИ, кандидата-социалиста просто обожают. В реальности Сандерс хотя и солидарен с Путиным по ряду внешнеполитических вопросов, а в 1980-х провел в СССР свой «медовый месяц», имеет такие взгляды и личные качества, которые делают его потенциальным врагом Москвы, а не другом. Подробности...
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Как загадочная случайность остановила злейшего врага Москвы

Вальтер фон Плеттенберг всю жизнь мечтал сокрушить РоссиюФото: общественное достояние
28 февраля 1535 года (465 лет назад) в 85-летнем возрасте скончался ландмейстер Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг. Этот талантливый администратор и полководец был злейшим врагом России, сражался с ней и даже пытался организовать всеевропейский крестовый поход против Москвы. Провалить его планы в один из ключевых моментов русской истории помогла случайность и один-единственный человек. Подробности...
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Сирия и Турция несут большие потери в боях за стратегически важный город

Боевые действия в Сирии достигли крайней степени ожесточенностиФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Две ближневосточные страны – Турция и Сирия – оказались на грани полноценной крупномасштабной войны, обе стороны несут крупнейшие потери. Более того, поддерживаемые Анкарой боевики снова взяли ключевой город и перерезали важнейшую сирийскую трассу. Что вызвало подобное резкое обострение ситуации, как ведутся сейчас боевые действия и почему реакция России на действия Турции оказалась крайне жесткой? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Коронавирус может сделать Берни Сандерса президентом США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Если фабрики, офисы и торговые центры начнут закрываться, никто не будет разбираться в причинах происходящего. Оптимизм, который испытывают сегодня жители ключевых для Трампа штатов, улетучится. Подробности...
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«Сеть» затянула в себя мораль и принципы

Алексей Алешковский, сценарист
Вся эта история, больше всего напоминающая о «Бесах» Достоевского, свелась в зеркале общественного мнения к моральному выбору между правдой и политической целесообразностью. Подробности...
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Как можно пробить щит комплексов С-300 и С-400

Александр Тимохин, журналист
Очень часто сообщения о том, что здесь или там поставлен на боевое дежурство очередной дивизион С-400, вызывают у публики нездоровую радость и возбуждение. Однако залог сильной ПВО – не зенитные ракетные системы сами по себе. Отдельно зенитные ракетные комплексы решают очень мало. Даже самые совершенные. Подробности...
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      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
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      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
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          Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?
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              Юбилейный Женевский автосалон отменили из-за коронавируса

              28 февраля 2020, 14:39

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Женевский международный автосалон 2020 года отменили по распоряжению властей Швейцарии из-за вспышки коронавируса.

              «90-й Женевский международный салон, который должен был пройти с 5 по 15 марта, окончательно отмен. Это решение Федерального совета от 28 февраля», – сообщили организаторы мероприятия, передает ТАСС.

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              Обсуждение: 34 комментария

              До этого правительство Швейцарии ввело запрет на массовые мероприятия с количеством участников более 1000 человек.

              Ранее вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что чемпионат Европы по футболу 2020 года, назначенный на июнь-июль, может быть отменен или перенесен из-за коронавируса. В свою очередь, член Международного олимпийского комитета Дик Паунд не исключил отмены Олимпийских игр, намеченных на июль-август в Токио. По его словам, у спортивного сообщества есть три месяца на решение этого вопроса.

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