Лагард предрекла Европе экономический шок

Если Евросоюз не примет срочные меры в ответ на распространение коронавируса, Европа столкнется с крупным экономическим шоком, который окажется сопоставим с финансовым кризисом 2008 года, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

«Мы увидим сценарий, который напомнит многим из нас финансовый кризис 2008 года», – предупредила она лидеров ЕС в телефонной конференции, передает «Интерфакс».

По ее словам, если будут приняты надлежащие меры, экономический шок, скорее всего, окажется временным. При этом, отметил источник Bloomberg, руководство ЕЦБ ищет все доступные инструменты, которые позволят ему предоставлять «ультрадешевое» финансирование, обеспечивая безостановочный поток кредитов и ликвидности.

Лагард заявила, что шаги ЕЦБ будут работать, только если правительства государств поддержат их с помощью собственных мер по стимулированию банков к кредитованию компаний в сегментах, которые затронуты негативными последствиями распространения коронавируса.

3 марта Лагард заявила, что распространение коронавируса создает риски для экономических перспектив и функционирования финансовых рынков.

10 марта сообщалось, что Евросоюз решил учредить инвестиционный фонд для борьбы с распространением нового коронавируса объемом в 25 млрд евро.