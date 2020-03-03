Глава ЕЦБ предупредила об угрозе коронавируса для финансовых рынков

Глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что распространение коронавируса создает риски для экономических перспектив и функционирования финансовых рынков.

«Вспышка коронавируса быстро принимает все большие масштабы, что создает риски для экономических перспектив и деятельности финансовых рынков. ЕЦБ внимательно следит за развитием ситуации и его влиянием на экономику, среднесрочную инфляцию и направление нашей кредитно-денежной политики», – цитирует Лагард ТАСС.

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По словам главы Европейского Центробанка, ЕЦБ «готов принимать надлежащие и целенаправленные меры соразмерно соответствующим рискам» в рамках противодействия влиянию, которое оказывает распространение коронавируса.

Отметим, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заражения новым коронавирусом за пределами Китая зафиксированы в 64 странах. За сутки число подтвержденных заражений за пределами Китая увеличилось на 1 тыс. 598 и достигло 8 тыс. 774 случаев. Общее число смертей – 128, за сутки от COVID-19 скончались 24 человека, передает РИА «Новости».

Напомним, к утру понедельника ЕК зафиксировала 2,1 тыс. случаев заражения коронавирусом в 18 странах Евросоюза, 54 человека скончались. Число жертв коронавируса в Китае достигло 2 тыс. 912 человек, число случаев заражения в КНР превысило 80 тыс.

Президент Владимир Путин подчеркнул, что в России ситуация с распространением нового коронавируса COVID-2019 находится под контролем.

Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус обнажил изъян мировой экономики.

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