Выросло число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере у берегов Японии

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От санкций США «Роснефть» спасет народ Америки

Что останавливает США от введения санкций против Роснефти Фото: РИА Новости
Вашингтон пригрозил болезненными санкциями против крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». США лицемерно запрещают России работать в Венесуэле, тогда как собственным компаниям дают зеленый свет. Америка легко могла бы запретить покупку российской нефти по иранскому сценарию. Но есть ряд обстоятельств, из-за которых Вашингтон не решается на такой жесткий шаг.  Подробности...
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Норвегия применила против России наглую тактику

Сегодня Шпицберген зарабатывает больше всего как туристический аттракционФото: Лев Федосеев/ТАСС
В воскресенье, 9 февраля, отмечается 100-летие Парижского договора, определившего статус Шпицбергена. Как получилось, что эта территория управлялась почти на равных Норвегией и Россией, почему Норвегия противодействует российскому присутствию на архипелаге – и чем важен он для нашей страны?  Подробности...
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Миллиардные хищения привели к генерал-полковнику

Генерал Арсланов, похоже, достиг пика военной карьерыФото: Владимир Гердо/ТАСС
Задержание военачальника столь высокого ранга, как замначальника Генштаба, и проводилось на соответствующем уровне. Халила Арсланова «брали» сотрудники военной контрразведки ФСБ. Генералу инкриминируется мошенничество на сумму в 6,7 миллиарда рублей. Один ли он был в этой криминальной схеме? Или это лишь верхушка «военной мафии», которая так же непобедима, как и вся российская армия? Подробности...
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Китайские мусульмане оказались в центре беспорядков в Казахстане

По всей видимости, к большому числу жертв привела медлительность казахской полицииФото: кадр из видео
На юге Казахстана в ходе массовых погромов погибли восемь человек, десятки получили ранения. Правоохранители не исключают, что столкновения вспыхнули на межнациональной почве. Нападению подверглись представители диаспоры дунган. Власти уверены, что к трагедии привели действия провокаторов и очевидцев, которые «снимали происходящее на видео». Казахстанские эксперты называют разные версии произошедшего. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Зачем русские постоянно «оккупируют» Норвегию

Герман Садулаев, писатель, публицист
Надо сохранять спокойствие и кушать борщ. То есть, опираться на фундаментальную науку, а не на сенсации в стиле национально-ориентированной истории, новой хронологии или ДНК-генеалогии всяких шарлатанов. Подробности...

И эти люди будут учить нас демократии?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Не пробыв и 24 часов премьер-министром Тюрингии, Томас Кеммерих подал в отставку под невыносимым давлением Берлина, газет и лево-зеленых. Потому что демократия – это власть демократов. А вы что думали? Подробности...
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Опомнитесь, русофобы!

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Руководство этих стран предает не только свое прошлое – оно, по сути, обманывает и предает собственные народы. Более того, оно стравливает их с народом и государством, благодаря которому эти люди и страны вновь появились на свет. Подробности...
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      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
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      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

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              Выросло число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере у берегов Японии

              9 февраля 2020, 11:54

              Текст: Наталья Ануфриева

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              На круизном судне Diamond Princess, которое стоит на рейде близ порта Йокогама, коронавирусом заболели еще шесть человек, сообщают японские СМИ.

              Число заболевших новой коронавирусной инфекцией на судне возросло до 70, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал AbemaNews.

              Сообщается, что еще 100 человек жалуются на плохое самочувствие, однако это может быть вызвано не новой коронавирусной инфекцией, а заболеваниями, которые свойственны пожилым людям: большинству пассажиров на лайнере около 70 лет.

              Отмечается, что у многих закончились лекарства, взятые с собой на время путешествия.

              Власти Японии заявили, что рассматривают вопрос о доставке лекарств, в том числе и с использованием вертолета.

              Напомним, лайнер Diamond Princess вышел из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. На его борту находятся 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

              Среди пассажиров был гражданин КНР, у которого обнаружен коронавирус. Он сошел с судна 25 января в Гонконге.

              При этом на корабле оказались 24 россиянина, в том числе и дети. Пассажирам запретили покидать каюты из-за карантина.


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