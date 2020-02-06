Пассажирам круизного лайнера с коронавирусом на борту запретили покидать каюты

Пассажирам находящегося в водах Японии круизного лайнера Diamond Princess запретили покидать каюты из-за объявленного карантина в связи с обнаружением на борту коронавируса 2019-nCoV, рассказал россиянин Олег Щербаков с борта судна.

«Все находятся по своим каютам, выходить запрещено из- за карантина. Сейчас осуществляется доставка завтрака по номерам», – приводит слова Щербакова ТАСС.

Он также отметил, что капитан лайнера сообщил пассажирам о десяти новых случаях заражения коронавирусом на борту и об эвакуации заболевших с корабля.

Тем временем в министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии подтвердили информацию о 10 новых заболевших на Diamond Princess.

В ведомстве заверили, все новые инфицированные будут госпитализированы в медицинские учреждения префектуры Канагава. Всего, по данным минздрава Японии, на судне находятся около 3,7 тыс. человек из более чем 50 стран. Среди них 24 россиянина.

В посольство России в Японии сообщили, что у находящихся на борту судна россиян вирус 2019-nCoV не диагностирован. В российском дипломатическом представительстве также подчеркнули, что посольство «продолжает комплексную работу по оказанию содействия российским гражданам, находящимся на борту круизного судна».

«С соотечественниками поддерживается постоянный контакт, в режиме реального времени получаем информацию об их проблемах, потребностях и пожеланиях. Во взаимодействии с японскими властями оперативно принимаем меры по решению возникающих вопросов, прежде всего по снабжению медикаментами», – сообщили в посольстве. Там также уточнили, что «карантин может продлиться до 20 февраля».

Накануне стало известно, что на лайнере с заразившимися коронавирусом пассажирами оказались 24 россиянина.

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