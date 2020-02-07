Эксперт: Инфраструктуру Москвы улучшит искусственный интеллект

Эксперимент по развитию искусственного интеллекта в Москве позволит предложить гражданам услуги и сервисы более высокого качества, повысить их доступность, и в целом улучшить инфраструктуру города. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил исполнительный директор Ассоциации больших данных Алексей Нейман.

«Считаем инициативу по введению специального правового режима для тестирования и экспериментирования с новыми технологическими решениями очень важной и значимой для развития рынка, и цифровой экономики в нашей стране», – сказал исполнительный директор Ассоциации больших данных Алексей Нейман.

Напомним, с 1 июля 2020 года на пять лет в Москве планируется ввести экспериментальный правовой режим для развития искусственного интеллекта. Соответствующие поправки в закон «О персональных данных» внесены в Госдуму депутатами Александром Жуковым и Ириной Белых в ближайшее время, пишет РБК.

Принятие законопроекта позволит существенно «стимулировать внедрение, развитие и использование технологий ИИ, определить сферы экономики и общественных отношений» для его уместного внедрения. Кроме того, это позволит определить, какие изменения правового режима будут способствовать обеспечению технологического суверенитета в сфере ИИ и самостоятельности российской экономики и безопасности.

По мнению Алексея Неймана, искусственный интеллект очень тесно связан с большими данными и представляет особый интерес, так как совместное использование технологий позволит предложить гражданам услуги и сервисы лучшего качества, повысить их доступность, и в целом улучшить инфраструктуру города.

«Одновременно отмечу, что законопроект подлежит доработке в части соотнесения с действующими обязательными нормами, а также с законопроектами, которые уже готовятся в рамках плана мероприятий по цифровой экономике, в том числе с законопроектом об обезличивании данных. Будем следить за судьбой данной инициативы», – заключил Нейман.

Законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций» был представлен впервые в 2019 году Минэкономразвития и Центром стратегических разработок. В так называемых «цифровых песочницах» будет дана возможность развивать технологии, которые до сих пор не регулируются законом.

24 января 2020 года президент Владимир Путин поручил обеспечить с 1 июля действие механизма применения экспериментальных правовых режимов. Законопроект, который устанавливает проведение эксперимента в Москве, был разработан во исполнение послания президента Федеральному собранию «для обеспечения создания собственных стандартов и развития технологий, которые определяют будущее, в частности технологий искусственного интеллекта».

Принять участие в проекте смогут компании, включенные в специальный реестр, обязательными требованиями которого является регистрация в столице и участие в разработке или обороте технологий ИИ, а также товаров и услуг, сделанных на его основе. По результатам проведения эксперимента координационный совет должен будет представить правительству России «предложения о целесообразности или нецелесообразности внесения изменений» в законодательство.