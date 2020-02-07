Набиуллина оценила влияние коронавируса на экономику России

Банк России оценивает влияние ситуации с коронавирусом на экономику страны как незначительное, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Набиуллина заявила на пресс-конференции, что «ситуация с коронавирусом отражается как на экономике отдельных стран, так и мира в целом», и «если говорить о России, влияние на нашу экономику в текущий момент мы оцениваем как незначительное», передает ТАСС.

Она заявила также, что рубль остается более стабильным, чем год назад, даже с учетом колебаний курса в январе.

«В первом полугодии эффект прошлогоднего изменения валютного курса и его дезинфляционное влияние будут исчерпаны», – добавила глава ЦБ.

При этом ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что влияние коронавируса на мировую экономику может быть значительным.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 31 тыс. 100 человек, количество летальных исходов достигло 636 случаев, 1 тыс. 540 человек выздоровели.