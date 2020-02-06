Греф оценил влияние коронавируса на мировую экономику

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что влияние коронавируса на мировую экономику может быть значительным.

Об этом сообщает ТАСС.

В среду глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что распространение коронавируса привносит неопределенность в мировую экономику.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неизбежным снижение выручки России от экспорта нефти в первом квартале 2020 года в связи с распространением коронавируса. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что вспышка коронавируса на территории Китая приведет к замедлению роста мировой экономики минимум на 1%.

Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 563 случаев, 1153 человека выздоровели.