Глава ЕЦБ заявила о неопределенности мировой экономики из-за коронавируса

Распространение коронавируса привносит неопределенность в мировую экономику, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

«В то время как угроза торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем, видимо, уменьшилась, коронавирус добавляет неопределенности», – передает ее слова ТАСС.

По словам Лагард, МВФ следит за ситуацией с распространением коронавируса, оценивая возможные риски.

Ранее в среду глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неизбежным снижение выручки России от экспорта нефти в первом квартале 2020 года в связи с распространением коронавируса. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что вспышка коронавируса на территории Китая приведет к замедлению роста мировой экономики минимум на 1%.

Напомним, в понедельник вечером цена нефти марки Brent упала до 54,9 доллара за баррель – это минимум с января 2019 года. Также обрушились мировые цены на медь, а южнокорейские производители автомобилей и техники, как сообщалось, приостанавливают производство на заводах из-за нехватки экспортируемых из Китая деталей – поставки прервались из-за коронавируса.

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