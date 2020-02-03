Цена нефти Brent опустилась до минимума с января 2019 года

Стоимость нефти марки Brent на торгах на лондонской бирже ICE упала на 2,8%, до 54,9 доллара за баррель.

Такая цена зафиксирована в 19.25 мск. Последний раз цена Brent находилась ниже 55 долларов за баррель 3 января 2019 года, передает ТАСС.

Утром в понедельник нефть Brent стоила 56,13 доллара за баррель.