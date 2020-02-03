Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 4 копейки – до 63,87 рубля, курс евро снизился на 12 копеек, составив 70,76 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 56,13 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».