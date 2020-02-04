Корейские автозаводы остановили производство из-за коронавируса

Южнокорейские производители автомобилей и техники приостанавливают производство на заводах из-за нехватки экспортируемых из Китая деталей, поставки которых прервались из-за коронавируса, сообщили СМИ.

Как сообщает южнокорейский телеканал YTN, в ближайшие дни до 7 февраля автомобильный производитель Hyundai Motor Group временно остановит все свои заводы. Большинство производственных линий не будут работать как минимум до 11 февраля.

Причиной стало то, что правительство Китая продлило новогодние выходные до 9 февраля, в связи с чем южнокорейские производители кабельных сборок и жгутов, которые закупали материалы в Китае, не могут поставить их на заводы, передает РИА «Новости».

В среду остановят первый завод в Ульсане, в четверг – вторую линию пятого завода в Ульсане, завод в Чонджу и другие. Производство не будет продолжено до тех пор, пока поставки нужных деталей не наладятся.

Компания SsangYong Motor также остановила до 12 февраля завод в городе Пхентхэк. KIA Motors, которая входит в Hyundai Motor Group, заявила о снижении темпов производства на заводах в Хвасоне и Кванджу, где производят седаны K5, K3 и фургоны Kia Bongo.

Samsung Electronics, LG Display, SK Innovation и другие фирмы продлили выходные до 9 февраля на своих заводах в Китае в соответствии с указанием правительства КНР.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал во вторник принять меры по смягчению влияния эпидемии коронавируса на экономику страны.

Напомним, ранее во вторник госкомитет по здравоохранению сообщил, что в Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.

Число погибших от 2019-nCoV в Китае превысило число жертв атипичной пневмонии.

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