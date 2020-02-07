Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 31 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 31 тыс. 100 человек, количество летальных исходов достигло 636 случаев, 1540 человека выздоровели, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По последним данным властей КНР, на карантине находятся свыше 186 тыс. человек, передает ТАСС.

Наибольшее число случаев заражения – 22,1 тыс. – в провинции Хубэй, где от пневмонии нового типа умерли 618 человек, выписаны 817 пациентов. В провинциях Чжэцзян (970 случаев заражения) и Гуандун (954 случая заражения) смертей от вируса не зафиксировано, при этом 70 и 91 человек, соответственно, выздоровели.

В Пекине (274 случая заражения) от пневмонии нового типа умер один человек. В граничащих с Россией провинции Хэйлунцзян (три умерших) и автономном районе Внутренняя Монголия – 227 и 46 случаев заражения, соответственно. Под наблюдением медиков находятся свыше 24,7 тыс. человек, у которых проявились симптомы заболевания, но диагноз им пока не поставлен.

Накануне число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 563 случаев.

Напомним, в ВОЗ отказались признавать вспышку коронавируса пандемией.

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