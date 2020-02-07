В Бундестаге призвали Европу выступить против санкций США

Угрозы США о введении новых санкций против проекта «Северный поток – 2» должны встретить решительный ответ со стороны Германии и Европы, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Действия американцев достигли уровня, когда это невыносимо. Необходимо противодействовать этому со всеми вытекающими последствиями. Мы не штат США, Европа тоже им не является. Мы суверенная страна, которая самостоятельно определяет свою политику, в том числе энергетическую. Соединенные Штаты ставят под сомнение этот суверенитет. Мы должны соответствующим образом реагировать на последние угрозы и уже наложенные санкции», – передает РИА «Новости» слова главы комитета бундестага по экономике и энергетике.

По словам парламентария, в качестве возможной контрмеры могут быть введены «штрафные тарифы на американский газ, поставляемый в Европу».

Эрнст выразил уверенность, что правительство ФРГ «должно работать в этом направлении на европейском уровне». Он подчеркнул, что «не может быть, чтобы мы всегда вели неэффективные переговоры, в то время как американцы делают с нами, что хотят, это должно закончиться».

«Не в последнюю очередь, действия американцев против «Северного потока-2» показывают, что вопрос энергоснабжения Украины был предлогом. США нет дела до Украины, речь идет однозначно о собственных экономических интересах. Россия и Украина договорились о транзите газа, но эффекта разрядки не последовало. США хотят поставлять свой газ в Европу, поэтому они пытаются разрушить успешные для Германии и России торговые отношения», – добавил глава комитета бундестага.

«Я все еще вижу заинтересованность федерального правительства в поддержке «Северного потока – 2». Однако заметно, что здесь также присутствует пессимизм и беспомощность. США – это большой рынок, экономические взаимозависимости очень сильны. Многие видят в США партнера, а не конкурента, который безжалостно отстаивает свои интересы. На это я отвечу: Европа также экономически сильна. Если мы не хотим, чтобы над нами доминировали США, мы должны эффективно защищаться от практики США», – заявил Эрнст, добавив, что «американские компании понесли бы значительный ущерб, если бы Европа ангажировано выступила против санкций США», и хотя «этого никто не желает», однако «стало необходимым защищать наш суверенитет изо всех сил».

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что Конгресс США в феврале или марте может принять новый пакет санкций против «Северного потока – 2», которые будут направлены против инвесторов и компаний, принимающих газ по газопроводу.

В январе канцлер Германии Ангела Меркель призвала довести «Северный поток – 2» до конца. В России обещали запустить газопровод до конца 2020 года.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия способна достроить «Северный поток – 2».

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