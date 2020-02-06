Трамп предсказал демократам потерю палаты представителей из-за попытки импичмента

Демократическая партия США потеряет контроль над Палатой представителей по итогам выборов в ноябре из-за попытки импичмента президента, заявил американский президент Дональд Трамп в Белом доме, выступая с заявлением об итогах неудавшейся процедуры импичмента.

Он добавил, что «охота на ведьм» в отношении него была начата с момента вступления в предыдущую избирательную кампанию в июне 2015 года, передает ТАСС.

«Охота на ведьм началась в день, когда я спустился с эскалатора со своей будущей первой леди, которая присутствует здесь. Спасибо, Меланья. Это было настоящее зло, коррупция, этого никогда не должно произойти вновь с другим президентом, никогда», – сказал Трамп.

Он также подверг критике экс-директора ФБР Джеймса Коми и бывшего президента США Барака Обаму.

«Мы прошли через ад. [Это было] несправедливо, [я] не сделал ничего плохого. Там нет ничего с точки зрения закона, это политический вопрос», – сказал американский лидер.

До этого Трамп назвал импичмент злоупотреблением со стороны демократов.

В среду сенат США оправдал Трампа в ходе голосования по первой статье обвинения в рамках процедуры импичмента, признав его невиновным в злоупотреблении властью, а также отказался поддержать обвинения в создании препятствий деятельности Конгресса.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о неудавшейся попытке импичмента Трампа.

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