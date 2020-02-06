Трамп назвал импичмент злоупотреблением со стороны демократов

Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в злоупотреблениях в связи с импичментом.

Американский президент прокомментировал неудавшийся импичмент в отношении себя и ответил на тезис из статьи New York Times, написавшей, что «голосование было внушительной победой для господина Трампа», передает РИА «Новости».

«Это так, но обман импичмента – это просто продолжение злоупотреблений со стороны радикальных левых, демократов, которые ничего не делают», – написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп прокомментировал провал попытки импичмента в Сенате США.

В среду сенат США оправдал Трампа в ходе голосования по первой статье обвинения в рамках процедуры импичмента, признав его невиновным в злоупотреблении властью. Также сенаторы отказались поддержать обвинения в создании препятствий деятельности Конгресса.

Сам Трамп категорически отвергал выдвинутые против него обвинения, а в Белом доме обвинили демократов в «неприкрытой и незаконной попытке отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года» в нарушение Конституции США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандале в Конгрессе накануне голосования по импичменту Трампа.