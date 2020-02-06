Из расположения полка ВС Швеции угнали два бронеавтомобиля

В шведском городе Энчепинг из расположения командно-контрольного полка ВС Швеции неизвестные угнали два бронированных автомобиля типа RG-32, сообщили местные правоохранительные органы.

Инцидент произошел в среду днем. В четверг один из автомобилей был найден в районе города Вестерос. Расследование происшествия продолжается, ведется поиск злоумышленников, однако у полиции пока нет подозреваемых, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал SVT Nyheter.

«Это очень ценное транспортное средство, которое министерство обороны хотело бы получить обратно. Автомобиль объявлен в розыск, об этом уведомлены все полицейские отделения, таможня и другие ведомства», – заявил представитель полиции Юнас Эрунен.

На угнанных автомобилях не было установлено вооружение или какое-либо другое оборудование военного назначения, подчеркнули в полиции.

Бронированные автомобили типа RG-32 производятся в ЮАР концерном BAE Land Systems. Транспортное средство предназначено для пересеченной местности, вмещает экипаж из пяти человек. Стоимость одного автомобиля составляет около 200 тыс. евро.

В Австралии был случай, когда житель Сиднея угнал танк и разрушил шесть башен мобильной связи и одну электрическую подстанцию.