Ургант отчитал «автора» шутки про Роскосмос

Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант отчитал «автора» неудачной шутки про снижение требований к космонавтам и напомнил про долгострой космодрома Восточный.

Выпуск передачи был опубликован на сайте YouTube.

Ургант заявил в очередном выпуске своей передачи, что «нас жизнь научила: если обидел кого-то – нужно извиняться».

«Я прошу прощения, мы впервые решили сделать выговор автору, сценаристу нашей передачи, который придумал эту шутку», – сказал он, после чего позвал на сцену сотрудника – угрюмого пожилого мужчину в тельняшке.

Ведущий призвал «автора» «больше так не шутить».

Ранее действующий летчик-космонавт Андрей Борисенко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что высказывание Урганта о снижении требований к кандидатам в космонавты является неудачной шуткой.

Напомним, телеведущий пошутил на тему возможного снижения требований к кандидатам в космонавты, сказав, что теперь ими могут стать люди с «легким психическим отклонением» или «судимостью по малолетке».

Позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заметил, что за столько лет у телеведущего «не только шутки закончились, но и язык намозолился».