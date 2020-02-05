Действующий космонавт раскритиковал шутку Урганта о своих коллегах

Высказывание телеведущего Ивана Урганта о том, что при снижении требований к кандидатам космонавтами, возможно, смогут стать люди с «легкими психическими отклонениями» вряд ли может обидеть представителя данной профессии, скорее это просто неудачная шутка, сказал газете ВЗГЛЯД действующий летчик-космонавт Андрей Борисенко.

Ургант в своем вечернем шоу пошутил на тему возможного снижения требований к кандидатам в космонавты, сказав, что теперь ими могут стать люди с «легким психическим отклонением» или «судимостью по малолетке». Позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заметил, что за столько лет у телеведущего «не только шутки закончились, но и язык намозолился».

«Понятно, что со временем требования к нашей профессии с точки зрения медицинских требований уточняются, и иногда это приводит к их смягчению. Люди летают и осваивают космос, соответственно, набирается статистика, показывающая необходимость тех или иных ограничений по здоровью. Если сейчас сравнить те требования, которые были применены к первому отряду, в первом наборе, и взять наши, то между ними очень большая разница», – говорит Борисенко.

Нужно понимать, что далеко не каждый человек может стать профессиональным космонавтом, отмечает Борисенко. Достаточно жесткие требования связаны с тем, что человек должен остаться работоспособным и здоровым в течение и после исполнения миссии.

«Что касается высказывания Урганта, то лично я отношусь к нему просто как к очень неудачной шутке», – прокомментировал Борисенко. Он также добавил, что вряд ли она может как-то обидеть его коллег по профессии.

Ранее Рогозин рассказал, что некоторые требования к кандидатам в космонавты могут снизить в связи с использованием более современных кораблей. Робот «Федор» в своем Twitter-аккаунте пояснил, что речь идет лишь о снижении требований по зрению.

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