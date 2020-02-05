Действующий космонавт раскритиковал шутку Урганта о своих коллегах

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5 февраля, среда  |  Последнее обновление — 15:29  |  vz.ru
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Коронавирус уничтожает нефтяные доходы

Коронавирус может обвалить нефть к 30 долларамФото: REUTERS/Lucy Nicholson
Пока от китайского коронавируса больше всего пострадала нефть. Крупнейший за последний год обвал барреля испугал даже ОПЕК+, которая экстренно ищет ответ на вспышку вируса. Как ситуация будет развиваться с медицинской точки зрения, никто пока не знает. В худшем случае баррелю прогнозируют падение до 30 долларов. Впрочем, российская экономика имеет запас прочности, чтобы выдержать и такие цены на нефть. Подробности...
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Уникальный «парад послов» в Кремле станет намеком на встречу «Большой пятерки»

Во время церемонии вручения верительных грамот президенту РоссииФото: Михаил Метцель/ТАСС
В среду в Александровском зале Кремля пройдет церемония вручения иностранными послами верительных грамот президенту Путину. В отличие от всех предыдущих подобных мероприятий, она будет уникальной и символической: впервые сменяются послы всех великих держав – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Подобного не было ни в новейшей российской, ни в советской истории. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Как Москва ответит на заигрывание Лукашенко с Вашингтоном

Лукашенко всячески демонстрировал, как он рад визиту ПомпеоФото: NIKOLAI PETROV / BELTA / POOL/ТАСС
Отношения США и Белоруссии, похоже, внезапно радикально улучшились. По крайней мере, именно так можно трактовать итоги визита госсекретаря США в Минск. О чем договорились Майк Помпео и Александр Лукашенко, зачем белорусский лидер пытается сблизиться с Вашингтоном и какой будет реакция России? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

Антон Крылов, журналист
На фоне пока вялотекущей, но имеющей все тенденции к нарастанию паники по поводу возможной пандемии коронавируса вопрос «Кто нас лечит?» в очередной раз встает во весь свой немаленький рост. Подробности...
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Как Грета Тунберг заработала шесть миллиардов долларов

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
«Регистрация брендов – только для того, чтобы защитить движение от использования недобросовестными гражданами, и мы не собираемся вести коммерческую деятельность», – говорит представитель команды Греты. Которая, кстати, все больше и больше выходит из тени и начинает открытую игру. Подробности...
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Трансгендеры Древнего Рима

Максим Соколов, публицист
Во времена поздней римской республики, не говоря уже о XIX веке, нравы, возможно, были пожестче, но по крайней мере оскопление людей не объявлялось новым достижением истинной цивилизации. Хотя и случалось. Подробности...
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    Самые нелепые мифы вокруг коронавируса

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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

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              Действующий космонавт раскритиковал шутку Урганта о своих коллегах

                 5 февраля 2020, 14:44
              Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
              Текст: Татьяна Косолапова

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              Высказывание телеведущего Ивана Урганта о том, что при снижении требований к кандидатам космонавтами, возможно, смогут стать люди с «легкими психическими отклонениями» вряд ли может обидеть представителя данной профессии, скорее это просто неудачная шутка, сказал газете ВЗГЛЯД действующий летчик-космонавт Андрей Борисенко.

              Ургант в своем вечернем шоу пошутил на тему возможного снижения требований к кандидатам в космонавты, сказав, что теперь ими могут стать люди с «легким психическим отклонением» или «судимостью по малолетке». Позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заметил, что за столько лет у телеведущего «не только шутки закончились, но и язык намозолился».

              «Понятно, что со временем требования к нашей профессии с точки зрения медицинских требований уточняются, и иногда это приводит к их смягчению. Люди летают и осваивают космос, соответственно, набирается статистика, показывающая необходимость тех или иных ограничений по здоровью. Если сейчас сравнить те требования, которые были применены к первому отряду, в первом наборе, и взять наши, то между ними очень большая разница», – говорит Борисенко.

              Нужно понимать, что далеко не каждый человек может стать профессиональным космонавтом, отмечает Борисенко. Достаточно жесткие требования связаны с тем, что человек должен остаться работоспособным и здоровым в течение и после исполнения миссии.

              «Что касается высказывания Урганта, то лично я отношусь к нему просто как к очень неудачной шутке», – прокомментировал Борисенко. Он также добавил, что вряд ли она может как-то обидеть его коллег по профессии.

              Ранее Рогозин рассказал, что некоторые требования к кандидатам в космонавты могут снизить в связи с использованием более современных кораблей. Робот «Федор» в своем Twitter-аккаунте пояснил, что речь идет лишь о снижении требований по зрению.

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