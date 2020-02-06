Россия предложила Венгрии вместе защищать права нацменьшинств на Украине

Москва призывает Будапешт вместе защищать права нацменьшинств на Украине, но пока адекватного отклика на эти обращения нет, заявил российский посол в Венгрии Владимир Сергеев.

По его словам, власти Венгрии уделяют «первостепенное внимание дискриминационной практике украинских властей в отношении проживающего на территории Закарпатья венгерского нацменьшинства», передает РИА «Новости».

В ответ на принятый в 2017 году Верховной радой закон об образовании Венгрия анонсировала и реализует в отношении Киева комплекс мер дипломатического воздействия, напомнил посол.

«Мы со своей стороны в полной мере разделяем озабоченность венгерских властей таким «украинизаторским» курсом Киева, поскольку в еще большей степени это затрагивает многочисленное русскоязычное население на Украине. Призываем Венгрию и другие страны, нацменьшинства которых затронуты этим законом, к совместным действиям. Пока, к сожалению, адекватного отклика на наши призывы нет», – добавил Сергеев.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Венгрия требует вернуть закарпатским венграм право на обучение на родном языке. Киев же обвиняет Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины.

Россия также выступает против нового законодательства на Украине, которое значительно ущемляет права многочисленных русскоязычных жителей страны.

Кроме того, Совет Европы также рекомендовал Украине отложить вступление в силу закона об исключительности украинского языка. Президент Украины Владимир Зеленский также подверг закон критике.