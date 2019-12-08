Венгрия потребовала вернуть нацменьшинствам на Украине право на родной язык

Действия бывшего президента Украины Петра Порошенко и принятые предыдущим парламентом законы, «которые хотели положить конец использованию языков меньшинств во всех сферах жизни», являются для Венгрии неприемлемыми, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто подчеркнул, что для Венгрии являются неприемлемыми действия Порошенко и принятые предыдущим парламентом Украины законы, «которые хотели положить конец использованию языков меньшинств во всех сферах жизни», передает ТАСС.

«Венецианская комиссия снова дала ясно понять, что принятый в период президентства Петра Порошенко закон о языке отбирает ранее приобретенные права национальных меньшинств Украины в сфере пользования ими родного языка», – цитирует заявление главы МИД Венгрии «Радио свобода».

Будапешт рассчитывает, что у действующего президента Украины Владимира Зеленского будут противоположные взгляды по этому вопросу. «Новый президент, новая надежда», – отметил Сийярто. «Как только закарпатские венгры вернут свои утраченные права, Венгрия вновь поддержит процесс интеграции Украины в НАТО. Не раньше», – заключил Сийярто.

В пятницу Совет Европы рекомендовал Украине отложить вступление в силу закона об исключительности украинского языка, принятого Радой в апреле этого года. Президент Украины Владимир Зеленский подверг закон критике.

Напомним, Венгрия выступает против украинского закона об образовании, требуя вернуть закарпатским венграм право на обучение на родном языке. Киев же обвиняет Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины. Россия также выступает против нового законодательства на Украине, которое значительно ущемляет права многочисленных русскоязычных жителей страны.

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