Товарооборот России и Британии вырос на четверть

Товарооборот России и Великобритании в 2019 году вырос на 25%, превысив 17 млрд долларов, сообщил торговый представитель в Соединенном Королевстве Борис Абрамов.

«По оценкам, опираясь на данные британской таможни, можно ожидать, что общий товарооборот превысит 17 миллиардов долларов и, таким образом, вырастет на 25% по сравнению с итогами 2018 года», – сказал Абрамов, уточнив, что российская статистика по товарообороту будет опубликована позже в феврале, передает РИА «Новости».

Он отметил, что главным драйвером роста товарооборота был российский экспорт, подчеркнув, что речь идет не только о товарах сырьевого сектора. «Это другие группы товаров: продукты химической промышленности, удобрения, цветные металлы, в том числе платина. Драгоценные камни, древесина, сталь», – сказал Абрамов.

По данным торгпреда, российско-британский товарооборот демонстрирует рост уже третий год подряд. Так, по итогам 2018 года товарооборот между странами вырос на 7,9%, до 13,7 млрд долларов.

Кроме того, Абрамов сообщил, что крупные британские компании, такие как BP, Shell, AstraZeneca, GSK, присутствующие на российском рынке много лет, планируют расширение своего бизнеса.

«Несмотря на усложнение политических отношений и санкционный режим, они не только не приостановили свою работу в России, но и, наоборот, продолжают развивать свои российские проекты. В последние годы начато несколько новых многомиллионных проектов», – подчеркнул он.

При этом торгпред отметил, что переговоры о двусторонней торговле в этом году вряд ли начнутся, так как Британии необходимо договориться с ЕС о взаимоотношениях после Brexit.

«Учитывая вес России в общем товарообороте Великобритании, конечно, наша страна не в числе приоритетных на первом этапе. Учитывая ограниченность количества рук (в правительстве Британии – ред.), вряд ли в первую очередь они займутся Россией. Но когда-нибудь дойдет очередь и до нас», – заключил Абрамов.

Ранее на этой неделе президент Владимир Путин заявил, что отношения Великобритании и России вряд ли удовлетворяют обе стороны, но Москва готова к укреплению диалога.