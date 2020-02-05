Путин заявил о неудовлетворенности отношениями России и Британии

Отношения Великобритании и России вряд ли удовлетворяют обе стороны, Москва готова к укреплению диалога, заявил российский президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот.

«Нынешнее состояние отношений России и Великобритании вряд ли удовлетворяет обе стороны. Убеждены, что восстановление взаимоуважительного политического диалога, укрепление торгово-экономических обменов, наращивание культурно-гуманитарных контактов отвечает общим интересам. Мы к этому готовы», – передает его слова РИА «Новости».

Он указал, что Россия придает и большое значение выстраиванию конструктивных отношений с Германией.

«Регулярно обсуждаем с канцлером, госпожой Ангелой Меркель актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня», – заметил Путин.

Президент России добавил, что Москва поддержала идею о проведении в Берлине конференции по урегулированию конфликта в Ливии. По его словам, российские представители приняли в этой встрече «самое активное участие».

«Россия и ФРГ углубляют взаимовыгодную кооперацию в сфере торговли, инвестиций, энергетики. Настроены и дальше на совместную позитивную работу», – добавил Путин.

Говоря об отношениях с Францией, Путин заметил, что Москва и Париж постоянно находятся в контакте по различным международным вопросам: по ситуациям в Сирии, Ливии и украинскому кризису.

«Франция один из ключевых международных партнеров России. Мы находимся в постоянном контакте с президентом Эммануэлем Макроном, регулярно встречаемся, обсуждаем такие темы как урегулирование в Ливии, Сирии, на Ближнем Востоке, в целом взаимодействуем по украинскому кризису в рамках нормандского формата», – сказал Путин.

Президент добавил, что Россия и Франция условились начать совместную работу по вопросам обеспечения стабильности и безопасности в Европе, кроме того, развиваются экономические связи двух стран – в том числе в энергетике и промышленности.

Он напомнил, что в январе во Франции стартовал фестиваль «Русские сезоны», призванный укрепить дружбу и взаимопонимание между народами двух стран.

В среду в Кремле проходит церемония вручения верительных грамот. В ней участвуют послы 23 стран, в том числе Британии, Франции, Германии, США, Канады. Президент на встрече заявил, что человечество оказалось у опасной черты в связи с региональными конфликтами и разрушением системы контроля над вооружениями. Также он отметил, что от состояния отношений России и Соединенных Штатов, их стабильности и предсказуемости во многом зависит мир и безопасность на планете.