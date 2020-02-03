Китайское посольство извинилось за сравнение коронавируса и Холокоста

Посольство Китая в Израиле извинилось за слова исполняющего обязанности посла, который выразил надежду, что Израиль не закроет границы для граждан КНР из-за коронавируса, как Китай не закрыл въезд для евреев во время Холокоста.

«Это напоминает о Второй мировой войне, Холокосте, самых черных днях истории человечества. Миллионы евреев были убиты, многим был закрыт въезд в другие страны. Некоторые страны открыли свои двери, Одной из них был Китай. Мы никогда не закрывали наши двери. Я надеюсь, что Израиль никогда не закроет свои двери для китайцев», – заявил исполняющий обязанности посла, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Arutz 13.

Позже китайское посольство принесло извинения за эти слова дипломата, отметив, что «не имело намерения сравнить темные дни Холокоста с нынешней ситуацией и усилиями правительства Израиля защитить своих граждан».

На прошлой неделе МВД Израиля приняло решение о закрытии границ для иностранцев, находившихся в Китая в течение последних двух недель.

В понедельник китайский госкомитет по делам здравоохранения сообщил, что число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек. Число погибших от 2019-nCoV в Китае превысило число жертв атипичной пневмонии.

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