Китайское посольство извинилось за сравнение коронавируса и Холокоста

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Американская нефть доведет Лукашенко до украинского сценария

Америка готова залить Белоруссию своей нефтью Фото: REUTERS/Noah Berger
Госсекретарь США воспользовался разногласиями Белоруссии с Россией по цене на нефть и заявил о готовности на 100% обеспечить белорусов собственным сырьем. Только о скидке он даже не заикнулся. Заигрывание Минска с Западом переходит на новый уровень. Чем американская нефть для Лукашенко лучше российской? Подробности...
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«Охоту на ведьм» не удастся выдать за борьбу с хамством чиновников

Заместитель председателя горсовета Керчи Лариса Щербула с пережившей блокаду жительницей города Фото: горсовет-керчь.рф
Реакция на керченский «меховой визит с булками» очень показательна – сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов». А потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то особой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и вредна. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Первую попытку русской революции спровоцировала Греция

Греция начала свое возрождение и добилась независимости от турок вопреки воле российского императораФото: Теодор Вризакис "Великая Лавра, Герман благословляет лаварон"
Ровно 190 лет назад был подписан Лондонский протокол, которым Россия, Британия и Франция признавали независимость нового государства − Греции. Возвращение страны эллинов на карту Европы было многолетней мечтой российских монархов, которые видели в греках православных братьев и союзников по борьбе с турками. Но в итоге греческий суверенитет едва не стоил Романовым их короны.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Почему «сделку века» называют капитуляцией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дело даже не в том, что Россия может сохранить одновременно хорошие отношения с арабами, израильтянами и Трампом. А в том, что предложенный американцами принцип легитимации статус-кво создает интересный и выгодный России прецедент для решения крымских проблем. Подробности...

Балканы могут взорваться вулканом войны

Андрей Манчук, политолог
Тридцать лет независимости превратили бывшие югославские республики в колонии стран первого мира, а перманентный экономический кризис провоцирует рост социальных противоречий, помноженных на старую межнациональную рознь. Подробности...
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Человек должен оставаться гражданином даже в коме

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Куда только не обращались родственники крымчанки Васильченко – паспорт ей не выдавали больше года. Раз не может прийти сама, то и паспорт выписать невозможно. Она вроде бы гражданка, а вроде как уже и нет. Подробности...
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              Китайское посольство извинилось за сравнение коронавируса и Холокоста

              3 февраля 2020, 08:46

              Текст: Алина Назарова

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              Посольство Китая в Израиле извинилось за слова исполняющего обязанности посла, который выразил надежду, что Израиль не закроет границы для граждан КНР из-за коронавируса, как Китай не закрыл въезд для евреев во время Холокоста.

              «Это напоминает о Второй мировой войне, Холокосте, самых черных днях истории человечества. Миллионы евреев были убиты, многим был закрыт въезд в другие страны. Некоторые страны открыли свои двери, Одной из них был Китай. Мы никогда не закрывали наши двери. Я надеюсь, что Израиль никогда не закроет свои двери для китайцев», – заявил исполняющий обязанности посла, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Arutz 13.

              Позже китайское посольство принесло извинения за эти слова дипломата, отметив, что «не имело намерения сравнить темные дни Холокоста с нынешней ситуацией и усилиями правительства Израиля защитить своих граждан».

              На прошлой неделе МВД Израиля приняло решение о закрытии границ для иностранцев, находившихся в Китая в течение последних двух недель.  

              В понедельник китайский госкомитет по делам здравоохранения сообщил, что число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек. Число погибших от 2019-nCoV в Китае превысило число жертв атипичной пневмонии.

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