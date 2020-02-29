Похищение ребенка в Благовещенске попало на видео

В Благовещенске в пятницу мужчина похитил ребенка, момент похищения попал на камеру видеонаблюдения.

На записи мужчина подошел к женщине с ребенком, распылил ей в лицо газ и повалил на землю. После этого он схватил ребенка и убежал.

Видеозапись опубликовали в YouTube.

Пострадавшая заявила о похищении в правоохранительные органы, передают «Вести» Она сообщила, что похитителем был ее бывший супруг, он против воли забрал трехлетнего сына.

В Москве девочку похитили в новогоднюю ночь. 1 января девочка была найдена. Позднее стали известны подробности исчезновения ребенка. В частности, стало известно, что женщина, которая увела ребенка от матери, представлялась родственницей ребенка.